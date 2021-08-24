功夫茶：的士車禍添亡魂　安全島上不安全

大埔在本周日發生奪命車禍，一輛紅的沿廣福道往太和方向行駛時，疑抽頭超越前車時失控，的士衝紅燈剷向安全島，猛撞當時正在過路嘅行人，部分人被捲入車底，一名姓鄭59歲男子當場死亡，及至尋日朝早另一名63歲姓宋女子亦證實不治，意外至今釀成2死8傷。8名傷者當中目前4歲男童情況仍然危殆。

對這宗不幸事故，市民無不感到痛心，尋日朝早有市民特意前來獻花，亦有工人為意外死難者上香祭拜，死者已矣，而人間有情！有市民並呼籲駕駛者，尤其職業司機，勿貪一時之快而亂咁爬頭，並檢討自己嘅駕駛態度。

事後有多段錄影片段流出，大家七嘴八舌討論呢單的士撞安全島釀成嘅慘劇。警方經調查後以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕的哥，有關意外警方正循多方面追查，功夫茶亦不便諸多揣測。之不過，呢單奪命車禍又再引起大家熱議「安全島上等過馬路是否安全」嘅問題！事實上，涉及安全島嘅車禍時有發生，較近期如2020年1月2日發生喺油塘茶果嶺道，有客貨車失控撞倒經安全島過路兩人，釀一死一傷。至於今年，從網上資料亦發現有好幾單涉及傷人，迨至22日呢單最大鑊！

香港地人多車多，行人路、馬路又狹窄，尤其鬧市，上班下班人潮特別擁擠，周日假期出來逛街購物嘅市民亦唔少，人車爭路常見；安全島多設於雙程行車嘅馬路中央，作用供未能喺「綠公仔」變紅前，畀過馬路嘅市民佇立等候轉燈，再過埋嗰半條馬路！釀成慘劇嘅大埔廣福道大抵亦係咁嘅設計。

安全島嘅設計原則上冇問題，有政黨就向運輸署反映，指肇事地點路面設計並不理想，主要係無法負荷大量嘅行人，要求運輸署盡快加裝清晰指示牌，並於過路設施加裝防撞欄以提高安全性保障。亡羊補牢，幾時都唔嫌遲，問題係是否可行！

嗱！有專家就一語道出真相：安全島並不安全！何以見得？皆因安全島設計老舊，現今車輛車速較高，加上車流人流如鯽，肩摩轂擊，若然行人企喺安全島等過馬路，有一定危險，促運輸署盡快改善，要人車分隔，利用天橋或隧道過馬路，或者轉用智能交通燈，以自動計算出車輛及行人流量，為人車分別提供適合過馬路及行車時間。事實上，從今次慘劇，當局應考慮取消安全島，讓行人一次過馬路係最理想。駕駛者尤其忌貪一時之快，貪快一秒就咁冇一世！功夫茶希望當局長期推廣安全交通意識並嚴厲執法，打擊鹵莽司機及亂過馬路嘅市民！事關人命，防範幾時都勝於事後補鑊！