世界視線：美國衰落成共識　盟友夥伴謀後着

美國撤軍阿富汗搞出世界級亂象，即使塔利班控制阿富汗已一星期，美國及聯軍各種撤退仍沒完成，不過，美軍及盟軍在阿富汗土地上還有控制權的地方，似乎只剩喀布爾機場的圍牆內，世界軍事最強大國的大兵落得如此下場，各方都有想法，但美國在事件中暴露的衰落與虛弱，卻令美國小弟們膽寒了，不打盤謀後着就笨了。正好，這幾天美國副總統賀錦麗訪問新加坡及越南，要看風向，幾個細節值得留意。

賀錦麗訪亞洲的行程其實早已訂好，誰料出發之時，竟是阿富汗亂局的高潮期，外交經驗少得可憐的賀錦麗，變成代拜登承受炮火，估計她此行被追問最多的問題應是美國對盟友的立場，對保護夥伴的能力等……賀錦麗勢必死撐，不過，範圍估計也超出不了拜登日前提及盟友受攻擊時，美軍會履行承諾的話。可是，小弟們信嗎？美國會否要求小弟給出甚麼保證？值得一看。

其二是觀察賀錦麗在新加坡及越南與誰見面？美國多年來極力拉攏亞洲國家，圖構成一個圍繞中國的盟友包圍圈。只是，這個大計一直不成功，之前是特朗普看錢重於看外交關係，對華出招寧用貿易戰，因此包圍圈早已破局。

自拜登上場後，他先在歐洲上演一幕美國歸來的好戲，與盟友重新牽手、重新拋出承諾。然後是7月，美國國防部長奧斯汀訪問新加坡、越南和菲律賓；本月又輪到代表性更高的副總統登場。明眼人都可看出，菲律賓不願埋堆，新加坡及越南則在施拖字訣，現在遇上阿富汗爛局，亞洲小國恐會繼續拖，怎樣拖則在未來幾日揭盅。

其三是賀錦麗即將到訪的越南，當地國會4月才宣布一波人事調動，外界正欲觀察越南新管理架構的對美立場，是進一步走上親美路線？還是趁阿富汗亂局而改弦更張呢？賀錦麗到訪，無論有否聯合發表的文件，都可以視作測試器。

無論怎樣，賀錦麗此行都不會有出人意表的結果，那得留給拜登來做，要知道，美國前總統特朗普出動一家大小拚命唱衰美國在阿富汗丟架，是外交大恥辱，拜登政府不做點甚麼，也太難看了。