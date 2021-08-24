正論：舊廈髒亂如鬼域　衞生惡劣怎抗疫

疫情稍見緩和，但本港衞生隱患處處，未能安枕，危機一觸即發，本報為民請命，再次深入衞生黑點，揭露舊廈髒亂如鬼域，居民直言「不是人住」，國際城市背後不堪入目。

本報今年初已多次揭發多區大廈渠管縱橫交錯、後巷垃圾堆積如山，曾於舊廈林立的土瓜灣及觀塘發現大量播疫黑點，舊樓後巷簷篷及天井都是棄置口罩等垃圾，亦有老鼠伏屍；深水埗區情況亦十分嚴重，出現疫廈甚至要封區，記者日前再視察該區一所大廈，外觀沒甚不妥，內裏卻藏污納垢，天井及後樓梯垃圾遍地，浸泡在糞渠漏下的污水，又濕又臭，惡劣環境更惹來老鼠亂竄，居民直指多次塞渠導致糞水倒灌，要租劏房暫居。

該所大廈問題只是冰山一角，據了解大廈業主立案法團管理委員會目前沒有運作，情況類近所謂「三無大廈」，即是沒有業主立案法團、無居民組織或管理公司，住戶只能向政府部門反映，但部門跟進未能治標，食環署只發信警告或罰款，根本於事無補。三無大廈欠缺管理，衞生、保安、消防安全及大廈維修等問題積累，加上劏房林立，渠管亂駁，老鼠出沒，形成防疫缺口，容易散播病毒，第4波疫情亦是因此而迅速爆發。

部門各自為政，缺乏統籌，政策軟弱無力，難助三無大廈重回正軌。審計署在去年11月便批評民政事務總署，委聘承辦商協助三無大廈設立法團，9年來5,255幢只有536幢達標，成功率14%，實在差強人意。民政署曾稱會恒常化以協助解決大廈失修的問題，但這張期票未見「兌現」。

綜合各界意見，衞生要緊，防疫事大，即使大廈屬私人地方，現時普遍衞生情況不能容忍，政府應牽頭處理，其中一個解決方案是成立專責委員會，負責統籌及協調各部門，協助相關大廈成立或恢復業主立案法團，加強清潔及管理。亦有學者提議於較多三無大廈的舊區例如上環、九龍城及灣仔等，進行「小區模式」物業管理，即集合數幢三無大廈，合力聘請管理公司，從而分攤物管費用，亦改善居民生活環境。總之辦法不是沒有，而是官員願意動腦筋嗎？

政府部門在解決民生問題的同時，亦要自己好好檢討，街上這麼多老鼠，從何而來？食環署屢被揭發怠忽職守，不但防治蟲鼠不力，管理轄下垃圾站亦失職，本報在上水及元朗多條鄉村，發現垃圾站分布不均，養「鼠」為患，疫情下隨時釀成新冠肺炎及鼠疫「兩疫齊爆」！

香港衞生環境靠懶散的食環署把關，難怪每況愈下，食衞局局長陳肇始責無旁貸，連老鼠也治不好，如何靠她帶領對抗世紀疫症？一節見則百節知，三無大廈正是香港的縮影，金玉其外，敗絮其中，早已病入膏肓，疫情只是加速衰亡罷了！