神州觀察：烈士墓地屢被毀　商業利益大過天

內地近年不斷從政策立法層面加強對英雄烈士的保護，規定任何組織和個人不得侵佔、破壞、污損相關紀念設施、土地等，惟在一些地方，這類違法違規行為仍難有效遏止，背後多半又會牽扯到各種商業開發。說到底，就是利益大過天，在這些人眼中，管他英雄還是烈士，只要阻礙自己發財，就敢挖墳掘墓、挫骨揚灰，縱讓他們死不安寧又如何？

近日有內媒報道，葬於家鄉陝西西安市雙水磨村、屬辛亥革命「反袁十八烈士」之一的王紹文墓，所在地皮十多年前被地產項目徵用，並於前年開始動土施工，王的後人當時已作出讓步，取出其遺骸並臨時葬在工地圍牆下，又特意在牆身寫上「王紹文烈士之墓」，以提醒對方留意保護。怎知早前再往察看，赫然發現該處已遭對方用混凝土覆蓋，甚至連王紹文遺孀的遺骸也已丟失；投訴至多個部門及要求賠償，至今亦未能妥善解決，說是沒有相關政策依據，實在荒唐。

按照官方定義，烈士是指在革命鬥爭、保衞祖國和社會主義現代化建設事業中壯烈犧牲的所有中國人，也包括當年因反清、反對北洋軍閥政府、國民黨政府和抗日而陣亡、遭當局處決或獄中逝世的所有犧牲者，在《英烈保護法》出台之前亦有制訂其他一些保護條例。只不過，都阻擋不了諸般破壞行為，幾年前，河南南陽市一處抗日軍人陵園就被賣給企業做廠房，致使眾多墓碑被挖，遺骸隨地遺棄，慘不忍睹；河南洛陽則有烈士陵園開發成商業墓地，遭野蠻毀滅；有的烈士紀念園更被用來養雞養鴨，甚至將墓碑、立柱拆了修橋。

今年清明節期間，湖北鄂州市抗日英烈冷志善的墓地又在工程開發中被損毀，烈士家屬提出了包括精神損害在內的10萬元賠償要求，結果也被地方當局以沒有專項資金及相關先例而拒絕。說來也是尷尬，當局雖有出台《英烈保護法》，但對這類零散下葬的烈士墓，受損後只需作民事賠償即可，而一般民墳搬遷賠償不過2,000元左右，難免一些地方會以此作為衡量標準，或將烈士墓的損毀賠償等同視之，至於精神損害賠償更難獲支持；如此一來，不啻是在鼓勵開發商破壞烈士墓。

現實又在於，像這樣接回鄉安葬或就地安葬的烈士墓還挺多，隨着各地社會經濟發展，在土地開發建設中就不可避免地要面臨「與死人爭地」問題，這當中不乏唯利是圖之輩，對那些為國家和民族獻出寶貴生命的烈士毫無敬畏與尊重，總以野蠻粗暴方式對待。而就實際保護工作來說，政府多年來亦頗多欠缺，好在有關部門近日提出要重點整修縣級及以下英雄烈士紀念設施，實行「應遷盡遷、集中管護」，權當是一種遲來的告慰。