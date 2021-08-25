正論：創作自由非藉口　電影審查護國安

黑暴一役，將香港攪得周天寒徹，當中美化暴力、抹黑政府的文宣「功不可沒」。正正因為法例寬鬆近乎無王管，致令一些打着創作自由旗號、以紀錄片作包裝的反中亂港影片也獲准放映，唯恐天下不亂。國安法業已生效，港府建議修訂《電影檢查條例》，不利國家安全的電影將不准放映，並大幅提高罰則，可謂遲來的撥亂反正。

商經局局長邱騰華指出，行會通過建議修訂《電影檢查條例》，規定檢查員須考慮影片上映會否不利國家安全。新法例周五刊憲，下周三交立法會審議。上映未獲豁免或核准的影片，最高監禁3年，罰款100萬元。現行法例下，電影上映前必須交電影檢查監督，由檢查員確定是否准許上映，修例後規定檢查員須考慮影片上映會否不利國家安全，如有相關情況，獲商經局局長同意，每次可延長審查時限不多於28天，並向申請人索取資料及徵詢法律意見。新例亦賦權政務司司長可撤銷不利國家安全的影片核准證明書，督察可在獲法庭手令下搜查任何地方。

毫無疑問，本港絕大部分電影人皆奉公守法，何況影片要進入內地市場，亦絕無犯禁的可能，修例對他們根本沒有影響。顯而易見，受影響的只是一小撮電影界枯枝，這些人本身有強烈的反中仇共政治立場，拍攝電影不以商業收益為最大考慮，而是以唱衰抹黑中港政府為己任。例如以紀錄片作包裝的《理大圍城》，將暴徒燒砸校園和紅隧等暴行英雄化、悲情化，一味歪曲事實，挑動仇恨。可以斷言，修例通過後，該類影片再無生存空間。

事實上，電影審查制度行之已久，並非甚麼新鮮事，而電影三級制自1988年已經制訂，電影審查也是世界各地都有的制度，並非香港獨有，過去外國也有影片被西方國家禁映。過去香港還算是一個正常社會，電影多限於娛樂目的，三級制已經足夠，惟近年社會愈趨政治化，部分別有用心之徒藉着種種「文宣」宣傳偏激的政治理念，美化暴力行為。別說《理大圍城》不堪入目，黑暴期間各區都有所謂的放映會，播放所謂的顏色革命紀錄片，渲染悲情，煽動年輕人倣效。當年德國納粹主義迅速崛起，電影便是其輿論宣傳的重要工具之一，最終二次大戰爆發，生靈塗炭；黑暴禍港之烈毋庸贅言，電影等文宣起推波助瀾的作用，顯然已到了不可不管的地步。

當然，堡壘最易在內部被攻破，即使修例通過，若港府執法不到位，再多的法律也只會淪為一紙空文。最蹊蹺的是，作為公帑營運的法定機構，藝發局在這3年間，竟撥款近1,500萬元資助反政府、美化黑暴和港獨的「藝術作品」，當中便包括發行《理大圍城》的「影意志」，3年來獲藝發局資助逾270萬元。可見「有毒」電影氾濫成災，港府放任自流絕對是罪魁禍首。

總而言之，所有自由也有底線，創作自由也不例外。過去香港不論是遊行集會還是電影製作皆暢通無阻，現在畫下紅線，部分人覺得自由倒退，但除了怪自己，還可以怪誰？