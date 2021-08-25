世界視線：美國人身嬌肉貴　小弟們自求多福

美國在應對阿富汗的問題上備受詬病，包括日、韓、烏克蘭等「盟友」均會擔心，今天的阿富汗，就會是明天的自己，一旦有事，美國人將頭也不回地棄它們而去。儘管美國政府高層一再保證，對盟國的承諾不變，但包括日、韓、烏克蘭等國家，仍然是人人自危。

上述國家並非杞人憂天，這倒不僅是拜登的個人問題，而是美國民意使然。美國一個電視台進行的最新民調顯示，超過七成受訪者批評美軍撤出阿富汗「很糟糕」或「糟糕」。至於拜登對整件事的處理手法，7月份進行的同一調查還錄得20個百分點的認同淨值，到了現在則降為負6個百分點，拜登的整體支持度更出現「死亡交叉」，民意逆轉之勢不可謂不驚人。

儘管如此，認為美軍應撤出阿富汗的受訪者仍然超過六成，與7月時比例相若。人們可以看到，自從上世紀越戰以來，美國已經進入「客廳戰爭」（Living Room War）的年代，大眾傳播媒介將戰爭的慘況直接呈現到人們的家中，曠日持久的戰爭很難獲得公眾支持。平情而論，特朗普在任內將撤軍阿富汗當政績搞；拜登聲稱「不會讓美國子弟介入別國的內戰」，基本上反映了民意。

另一點值得注意的是，儘管美國人對拜登罵聲不絕，但上述民調顯示，對於阿富汗亂局責任誰屬問題，認為是「阿富汗政府」和「阿富汗軍隊」，分別佔六成和五成五，認為拜登要負最大責任者，只有三成六。這基本上跟拜登的公開表態完全一致︰一個地方，自己的政府「不爭氣」、「沒抵抗意志」，美國人「不能」更加「不會」施以援手。明乎此，便知拜登所謂台灣一旦被「入侵」，美方將有所「回應」的「承諾」根本一文不值。而即使是有美軍駐紮的日本和南韓，大兵們平日幹些欺凌弱小的勾當或者在行，但到真的「出大事」時能否派上用場，抑或像阿富汗如今這樣，也在未知之數。

這就是美國人的真面目︰他們四處煽風點火製造衝突甚至戰爭危機，再賣武器賺錢，要他們真正出手「助拳」，卻是難比登天。