功夫茶：老鼠泳客齊暢泳　香江奇景開眼界

「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，歷來被奉為寫景佳句。呢，若然「老鼠與泳客共泳，水花飛濺灑一池」，未知大家是否一樣叫妙！世界真細小小小，小得真奇妙妙妙！阿哥，想睇米老鼠，唔係一定要買套票貴飛去迪士尼㗎！

各位街坊，歡迎來到神奇將軍澳泳池，呢幕唔係表演有隻雀仔跌落水，而係老鼠跌落泳池與泳客齊暢泳，人鼠共融，香港真係一個包容有愛嘅動感城市！或者咁講啦，食環署滅鼠無能，搞到康文署轄下嘅公共泳池驚現鼠蹤，惟有將佢當為香江奇景囉！

世上雖有逐臭之夫，之不過，又唔係人人好似食環署咁鍾意養鼠遺患！否則點會搞到18區處處有老鼠，香港變成「老鼠樂園」吖！嗱，前日清晨7點左右，有泳客喺將軍澳泳池游泳時，赫然發現訓練池中有老鼠一同暢泳，差在未say「Hi，乜咁啱嘅！」嚇到佢大驚失色，慌忙上池通知救生員，並質疑該處衞生環境惡劣。

康文署證實事件，指當值職員已隨即通知泳客離開泳池及捕獲該隻善泳嘅老鼠，並進行消毒工作。該署又話，將軍澳泳池本年度泳季並冇收到市民發現老鼠嘅投訴個案，最近進行場地例檢亦冇發現鼠蹤，未來會密切監察場地情況及採取合適措施，以確保場地衞生云云。明白！既然咁難得先發現一隻老鼠「跌落」泳池，當佢係「香江奇景」之一實在無妨，碰啱有遊客見到，香港變「鼠港」又一夜成名喇！

哈！香港政府拯溺員總工會主席更有妙論，佢話部分泳池鄰近山邊或垃圾房，不時會有鼠蹤，救生員會立即捕捉老鼠，通知主管並封池作清潔。係真唔係呀？功夫茶但知康文署轄下多個泳灘及泳池，早幾年成日鬧工潮，救生員成日集體請假，泳季開始冇耐就要暫停或關閉，令到市民好冇癮！如今忽然主動捉鼠，唔通依家真係惡搵食？

講開又講吖，本報記者都唔止一次踢爆部分救生員涉嫌喺當值期間又開派對又打邊爐，興高采烈到令外人誤以為救生員正喺娛樂場所內消遣！依家真係世界變咯，救生員一見老鼠就立刻主動追捕，神勇過貓，令人欽敬！仲有更精彩妙論，工會主席又指，一般而言，老鼠怕人，好少話會「日光日白自行衝落水」，估計泳池附近或許有人放老鼠藥，該老鼠受到藥物影響先會「落水暢泳」喎！

阿哥，究竟老鼠係吞咗老鼠藥定迷幻丸？功夫茶不禁有啲疑惑！食環署投下以億元計去滅鼠，捉隻老鼠成本大大話話超過4千蚊，天啊！唔通買錯維他命丸或搖頭丸，搞到老鼠大隻過貓，更隨時忽忽地、迷迷惘惘咁「落水暢泳」！