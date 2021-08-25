德國與俄羅斯合作的北溪二號天然氣管道即將竣工，今年內會開始運作。美國一直反對，但德國不聽。波蘭出戰艦意圖破壞，被俄羅斯武力嚇退。鋪管道的中國企業在俄武裝護衞下加速工作，最後美國只能放棄反對。歐洲的天然氣，九成將會是由俄羅斯供應，價格成本遠低於從美國進口液化天然氣。後者還未有足夠的基建設施支持出口，頁岩油氣的生產成本高昂，現時油價難以支撐持續開採能力。即使本國供應，亦可能會出現問題，這樣怎與俄爭奪歐洲市場？

海內外有關的報道與分析，少有提及俄德企業合作在歐洲展開進口俄天然氣的分銷，形成進口分銷一體化的壟斷。由於北海油氣短缺，歐洲沒有其他的天然氣供應來源與之抗衡，尤其是中東歐，高度依賴俄天然氣，即使遠至英國也已進口俄天然氣。俄德合作便大致地主宰了歐洲的主要能源供應，政治經濟意義巨大，歐盟便怎能不與俄羅斯合作呢？

歐洲天然氣的供應在俄羅斯以外，便只有中東。最大的可能供應者是伊朗、中亞裏海國家的土庫曼等。土庫曼已主要供應中國，伊朗與俄羅斯合作緊密，最近準備將過往的10年合作協議改為20年協議，加強合作深度，也與伊朗與中國25年合作協議看齊。伊俄合作核心的是油氣合作，伊朗將依隨俄羅斯的價格政策，協同地應對國際市場。伊朗天然氣存量僅次於俄羅斯，兩國分居全球首次位。伊朗剛剛在裏海近岸發現特大氣田，由中俄協助開採，連同全球最大的氣田South Pars，伊朗有足夠的產能供應歐洲，補足俄羅斯油氣供應中國帶來的缺口。

伊朗天然氣供歐可利用俄羅斯現有經烏克蘭的管道，和土耳其溪管道。伊俄合作，更加強了在歐洲能源市場的控制能力。歐盟與俄伊便成能源結盟，也由此產生出巨大的地緣政治經濟效果。美國從阿富汗、伊拉克撤軍，方便俄伊合作，從而排除美國在中東的搗亂。伊朗、伊拉克、敍利亞可借石油天然氣的開發，重建經濟。黎巴嫩也可借此並加上東地中海沿岸的油氣開發，重建其中東金融服務中心角色。中東再度發展，歐盟便無難民壓力，也可再返中東，重建戰前的合作關係。中東便由久戰敗敝之地轉為發展重地，歐俄均會得益。

伊俄的背後便是中國，四方便成合作之勢。