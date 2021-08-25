一年前，《港區國安法》利劍揮出，公民黨的一些骨幹分子紛紛退黨，到了當局要檢控「35+」初選違反了國安法，公民黨的「四大金剛」楊岳橋、郭家麒、譚文豪、李予信不但宣布退黨，還苦口婆心建議解散公民黨，這在反中亂港集團中算是「先行者」。

此舉可能是嚇破了膽，也可能是他們政治嗅覺敏銳，知道今後沒得玩兒了。那時的反中亂港集團中的大大小小「山頭」退出者不少，解散者卻不多，總以為先隱藏起來裝死躺下，或可避過「此劫」，還有人以為有「外國壓力、國際輿論」，北京不敢把事「做絕」；還有人想「英雄」一把，要「保存組織」，不能讓外國勢力、讓「一路風雨同行的港人」看低了他們……

然而，形勢發展很快。國安利劍揮出的力度有增無減，中央開始點名要切除這些反中亂港毒瘤，從教協開始「自行解散」，發生骨牌效應。然而，早已弱不禁風的公民黨還要「堅挺」，該黨主席梁家傑日前還死撐「唔會自摺」。梁大狀態度雖硬，然他承認公民黨的「選舉路已完」，也知道一個「政黨」如果不能通過選舉「從政」，等於沒有作用和生存價值，「摺埋」、「解散」是順理成章之事。

然而，梁家傑不想「自摺」，大概是想等着當局「動手」吧，反正當局已經對教協、民陣等的解散表態了，不可免去過往干犯罪行的責任，該追究的一定要追究，該法辦的一定要法辦；既然伸頭是一刀，縮頭是一刀，梁家傑何不「豪橫」一把？堅持不自摺？這是他在做最後的表演。

與此同時，既不想「自摺」，又知道「選舉之路走到了盡頭」，梁家傑就要為公民黨苟延殘喘找個「存在理由」，他的說法是該黨要在民間活動，要「積極建構公民社會的新空間」。

看來還是賊心不死，還要煽惑民眾亂港奪權。然可以斷言，這樣的「新空間」是建構不起來的。