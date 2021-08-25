最近東南亞外交舞台異常熱鬧，美國高官絡繹於途，輪番登場，吸引了不少眼球。美國國防部長奧斯汀7月下旬訪問新加坡、越南和菲律賓；8月初國務卿布林肯又出席了東盟部長級會議；接着美國駐聯合國代表也訪問了泰國；現在輪到副總統賀錦麗上場，先後走訪新加坡和越南。為何美國突然對東南亞這麼有興趣？答案顯而易見，一切都是衝着中國而來。

美國高官一改過去傲慢的姿態，紆尊降貴登門拜訪，當然不是因為看得起東南亞國家，而是為了拉幫結派圍堵中國，這是路人皆知的圖謀。但圖謀終究只是圖謀，連歐洲盟友也不願公開加入反華聯盟，東南亞國家更不可能充當反華棋子。新加坡總理李顯龍早已明言，他們無法在中美之間選邊站。新加坡外交和軍事一向緊抱美國大腿，現在尚且如此表態，其他東南亞國家更不用說。

事實上，特朗普時期強調「美國優先」，根本沒有將東南亞國家放在眼裏。拜登上台後極力拉攏東南亞國家，也只是基於圍堵中國的需要，而不是真正尊重這些國家。對此，東南亞國家看得清清楚楚，當然不會輕易上套。畢竟發展才是硬道理，中國已成為東盟最大貿易夥伴，經濟影響力愈來愈大，反觀美國除了空洞的口頭承諾，甚麼東西都給不了。

而這年頭最不值錢的東西就是口頭承諾，尤其是經過阿富汗一役，美國國際信譽瀕臨破產，任何承諾都是浮雲。君不見，賀錦麗在新加坡刻意強調美國與東南亞關係密切，並多次提及南海航行自由和安全問題，但當地媒體對此毫無興趣，記者提問的幾乎全是關於阿富汗的問題，例如美國倉皇撤軍引發的災難、難民問題以及對東南亞國家的影響等等，令堂堂美國副總統碰了一鼻子灰。