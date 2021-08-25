香港樓價全世界最高，國際金融都市大名鼎鼎，昔日很多內地人都以來港見識為一生必須有的經驗，不過盛極必衰，香港如何衰落，不需要任何複雜指數，只要看看鬧市中的衞生環境，便可以清楚。

世界大部分地區的貧民窟，無論境況如何惡劣，但低下階層聚居的地點都是偏離市區的二三線地區，就算是內地也是差不多這樣，大都市衣食住行樣樣都貴，柴米油鹽醬醋茶少一樣都不行，尤其是房屋問題，但香港人變通求生，捐窿捐罅，發明了「劏房」，見到不少家庭屈居在丁方的小天地，一家幾口以床為椅子甚至書枱，成為這城市的「特點」。這個還未算最慘，大家走進鬧市包括油尖旺及深水埗，一幢一幢的舊廈，有不少三無大廈，內裏的光景，若非親歷其境，難以想像，垃圾堆積在天井後樓梯及簷篷，臭氣熏天，加上喉管亂駁，滲透糞水與垃圾混雜，說是人間地獄也不為過。

而且更恐怖的是老鼠群出沒，衞生環境之惡劣，實在非筆墨能形容，實在不能想像在民居裏面發生。有果必有因，有頭髮邊個想做瘌痢，最主要是這些舊廈，大部分都是三無大廈，沒有業主立案法團、沒有管理公司或居民組織，所以管理上基本上是失控，政府亦沒有盡力去協助這些大廈，之前推出輔助計劃，9年來只是幫助了大約500多幢三無大廈，有數得計，全港約5,000多幢，是否要等100年才可以解決問題？

50年不變，但香港不但沒有維持繁榮，而是不斷倒退。三無大廈亂象叢生，是看得見的恥辱，洗刷不掉的污點，無論外表多金碧輝煌，但只要這些亂象曝光，甚麼假大空的形象都見光死。香港終有一日要改名做臭港。