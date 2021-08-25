國家《十四五規劃綱要》首場宣講會於23日上午在政府總部舉行，京港政府共17人站在台上，雖然講台並不大，但重量級嘉賓雲集，內容涵蓋多個重要範疇，這次宣講會也令廣大市民認識到國家最新規劃的重要環節，並了解香港特區可以如何通過自身優勢，支持和配合國家發展，融入國家發展大局，筆者深受吸引。

十四五規劃和2035年遠景目標綱要，作為指導今後5年及15年中國國民經濟和社會發展的綱領性文件，開始了全面建設社會主義現代化的國家新征程，繼往開來。這讓筆者聯想起復興號高速列車，車頭就是中國共產黨帶領，其他政黨和政治協商制度以及全國14億人口就是車廂，在富有中國特色社會主義的高速鐵路上奔馳，朝着中華民族偉大復興目標進發。

怎樣實現目標呢？除了列於第二章的指導思想外，規劃提及強化國家戰略科技力量，壯大戰略性新興產業。建設數字中國，加快數字社會建設步伐，無論在醫療、養老、撫幼、就業、文體、鄉鎮，全面朝向建立健全數據要素市場規則，構建高水平社會主義市場經濟體系。

筆者看到，數字貨幣已經被納入規劃。未來在這方面還將打造一個新的經濟模式，市場對數字人民幣的興趣愈來愈大，世界將不會再執着於美元體系。

其中，「民生福祉」始終是國家發展藍圖裏的主旋律，十四五規劃中民生福祉類指標佔比為歷次五年規劃最高，這就不會產生民怨，也不會因此形成陣痛。

而香港的角色，在61章裏已經有特別說明，要提升國際金融、航運、貿易中心，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，可謂任重道遠！十四五規劃強調堅持「一國兩制」，推進祖國統一。香港將成為一個典範，我們不能忘記，今日台灣仍然被「台獨」勢力所騎劫但自作孽不可活，哪怕外面豺狼當道，但美國等西方勢力都阻擋不了中國最終實現和平統一。

綜觀十四五規劃，是由新發展格局統領全篇，我們既要同世界接軌，但也不能丟棄內部的聯繫，要打通國內和國際兩大循環，實現經濟社會可持續發展。過去在發展上，我們可能因人心未能回歸而錯過了一些機遇，但現在看到健全的目錄清單、編制備案、依託國家規劃綜合管理下，相信特區必定會銜接上。