香港抗疫已經超過一年半，即使近月疫情近乎清零，港府依然堅拒放寬禁聚令，社交距離措施延長至下月一日。本來，港府防疫寧緊勿鬆，人們也無話可說，畢竟小心駛得萬年船，偏偏人們看見的卻是另一回事。荷里活影星妮歌潔曼及其攝製隊從高危的澳洲悉尼來港，固然可免於隔離檢疫；即使有洋人違反強制檢疫令，一樣獲「大公無私」的法官從輕發落。政府嚴對市民，寬對外人，如此防疫，怎能不激起民怨？

40歲外籍機師去年3月到港後隨即獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日，他從機場回家後發現家裏無食物，故外出到超市購物，超市職員目睹其檢疫手帶後報警。他早前在裁判法院被判入獄10日後獲准保釋等候判刑上訴，高院法官在今年6月判其上訴得直，撤銷10日監禁判刑，昨日頒布判詞，指機師在檢疫剛開始時發現家中沒有食物才犯案，原審法官沒有考慮判囚會毀掉其前程，更可能引致其機師牌照被吊銷，認為原審法官原則犯錯及刑罰過重，改判罰款1.5萬元，並下令機師在14日內付款。

眾所周知，第三波疫情大爆發，正正與外籍機師免檢播毒有關。港府總算吸取教訓，機師來港必須隔離，惟有人明知故犯，隨意違令外出，而司法又大發慈悲，為放生機師，上級法院反指下級法官依法判囚是原則犯錯及刑罰過重，真教人啞口無言。世不患無法，而患無必行之法，連違反防疫禁令如此簡單的法例，法官也可為了顧及外籍被告的前途而輕輕放下，不知普羅市民犯禁可有如此優待？民調顯示多達78%受訪者不滿禁聚令太緊，豈是無因。

這些年，「警察拉人、司法放人」不絕上演，移民潮愈演愈烈，同政府倒行逆施不無關係。