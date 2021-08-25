所謂「甲之熊掌，乙之砒霜」，事物是好是壞，因人而異，勉強從來沒幸福。2001年美國進侵阿富汗，氣勢有如獅子搏兔，初期攻無不克，很快便扶植出新政權，一度躊躇滿志，說要將民主制度，以至所謂的普世價值引入當地。山姆大叔也不是光說不練，他出錢出力，耗盡心思，據說20年間，在阿富汗投入了2.2萬億美元，滿以為皇恩浩蕩，當地人定必感恩戴德。

美國和阿富汗的軍事實力所差，猶如天地懸隔，美軍在時，當地的武裝反抗力量自然難有大作為，但今年，美國的部隊漸次撤走，尚未撤完，阿國原有的塔利班政權已迅即回朝，大軍所到之處，有如摧枯拉朽，美國人耗費多年，苦心扶持的民選政權應聲倒台，原來當地人對所謂的美式民主，根本毫無興趣。

美國人滿以為民主是個好東西，便不問合適不合適，硬要將它塞到人家身上，豈料對方非但不會感激，還會嫌你弄污了他的口袋。

一位從阿富汗回國的美國女兵在社交媒體透露，美軍在阿國一直不受歡迎，當地人經常將美國部隊與當年入侵的蘇聯軍人相提並論。美國士兵在阿富汗更有個不成文規矩，就是絕對不能隨便棄置電池。因為當地人往往將零星的電池拾起，再合併改裝，製造成炸彈，不少美國大兵就是被這類爆炸品所傷，嚴重的甚至會致死。

陳家是陳家，李家是李家，要是我們陳家人覺得自己的家規好，硬要逼迫隔壁的李家如法遵行，只會弄成家族間的大戰。過去，歐美國家就是抱着這種愚蠢而野蠻的善意，老是想將民主之花，栽進人家門牆之內。如今卻連阿富汗這樣的小國，也不吃老美那一套，山姆大叔是時候要好好反省了。