為解決「外傭荒」，港府同意由下周一起，讓注射兩劑疫苗嘅菲律賓及印尼外傭來港工作。特首強調，防疫係政府嘅重點工作，勞福局本周會公布，如何核實兩地外傭喺當地接種疫苗嘅紀錄，之後逐步有序安排外傭來港，喺特定檢疫酒店隔離21日，才到僱主家中工作。

專家憂慮放寬外傭來港後，本港輸入個案會增加。專家嘅憂慮有理，事實上，即使完成接種新冠疫苗，也難以預防Delta變種病毒輸入，本港至今約有830宗輸入個案，當中40%來自菲律賓及印尼兩地，措施實施後，輸入個案上升絕對有可能。令人擔心嘅係，菲律賓正值疫情爆發高峰，或有1%患者到港出現「復陽」，即再被驗到有病毒。阿哥，佢哋未「融入家中」，卻進入社區才驗出病毒，大有可能又搞到香港雞毛鴨血！

專家建議港府以先導計劃安排一至兩班客機接載外傭來港，評估確診比率再作調整。鑑於過去有酒店多次「走漏」個案，好似早前一名由美國抵港，已接種疫苗嘅外傭喺酒店被對面房確診夫婦感染。被揀中作防疫相關工作嘅酒店，除了做好消毒等檢疫相關工作，老朽建議有關當局亦要多派人手監察，以減低「走漏」風險！

解決外傭荒有實際需要，之不過，改善公共衞生亦係當務之急。呢，今年初疫情大爆發期間，本報已多次揭發多區衞生問題堪憂，尤其油尖旺區一些「三無大廈」渠管亂駁如萬水千山縱橫、後巷垃圾堆積如山等；事隔半年，本報記者走訪深水埗，發現臭熏天大廈，糞渠漏水、老鼠亂竄，惡臭陣陣，有居民直言「不是人住」！有議員批評政府部門各自為政，對此視而不見，建議成立專責委員會處理。疫情持續下搞唔掂公共衞生，清潔香港成為笑柄，防疫係「政府嘅重點工作」，不知從何說起？