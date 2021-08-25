《三字經》指出：「教不嚴、師之惰。」真是至理名言。在2019年反政府動亂中，警方拘捕了逾萬名暴徒，當中四成是學生，而兩成多是中、小學生，許多都是未成年的青少年，標誌香港教育的淪陷和失敗，最失敗是國民教育和德育教育。

事實上，因被洗腦而捲入這場暴亂的中、小學生的真實人數，遠遠大於被捕人數，粗略估計參與人數是被捕人數最少乘大10倍。根據理由，每場暴亂中，警方都是採取以驅離為主的策略，只是在紫旗再三警告不果下，才作極有限度的逮捕行動，可見中、小學的稚嫩學生在教協及其會員的教師推動反中、反共和「港獨」思潮的洗腦毒害之深。

教協雖然已宣布解散和啟動解散的程序，但並不意味香港教育戰線因教協的解散而重上正路，理由有五。

其一，學校執教鞭的仍是前教協會員的教師為主體，試問教師們的思維轉變會因教協的解散而自然而然地重上正路嗎？其二，教協的組織網絡和聯絡渠道，並不會因教協結束而解散，強而有力的組織網絡隨時隨地令教協易名東山再起，或化整為零。其三，教育界沒有人敢站出來領導對這場世紀暴亂和教育的失陷，全面進行鐵面反思和檢討。好好先生盛行，把矛盾和問題掩蓋起來，香港的教育繼續在後動亂時代中徘徊。其四，辦學團體作為非常重要的持份者，過去在教協的「淫威」之下，唯唯諾諾，可是在教協自戕後，仍未重拾初心和勇氣，抱觀望態度者為多。其五，最根本是政府教育局，迄今除了採取對教協五項斷絕工作關係的割席措施外，卻見步行步，未拿出完整的、有規劃、有目標、有方向、有步驟的引領全港教師進行深入總結。看來，特首林鄭月娥的施政報告也不會做。