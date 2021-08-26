功夫茶：司底驊明益律政幫　強修例水鬼升城隍

司法改革之聲不絕，全因香港法律仲遺留唔少港英時代嘅習慣，特區政府照單全收，冇諗過與時並進，梗係出現好多問題啦，例如法官仍然要戴假髮同大袍大甲，你估係古代大不列顛咩，真係人都癲！

仲有，法律專業保留「大律師」及「律師」（又稱事務律師）呢個分野，亦令人摸不着頭腦，市民非常混淆，以為有個「大」字，大律師一定係叻啲，大粒啲，其實兩者都係律師。全世界大部分國家地區，包括行使普通法嘅美國，都晨早劃一稱號，香港仲停留喺殖民地思維，實在笑死人。

阿茂整餅，必多弊病，因為呢啲無厘頭嘅制度分別，搞出好多麻煩，例如市民要聘請「大律師」，必須先透過事務律師聘用，多一重手續，自然使多啲錢，勞民傷財，未見官先打三十大板。

政府提出《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，立法會三讀通過相關條例草案，令到律政人員而並非大律師的人士，有資格獲委任為資深大律師。呢，呢壇嘢，擺明就係律政司想益自己友，就算係虛名行出嚟，都好似馨香啲。相信政府提出修例，係為咗人手流失嘅律政司挽留人才，但一直唔肯承認呢個原因。

呢，呢下就令事情更加複雜。自從有咗商品說明條例之後，貨物要貨真價實，唔係就會畀人告，例如粟米石斑飯，如用鯰魚充石斑就係違例，同樣道理，如果一個冇「大律師」資格嘅人，竟然有資格做「資深大律師」，仲講咩法律精神？而且如果獲認定資深大律師之後，辭職離開律政司，咁呢個銜頭又要取消，咁鬼兒戲，玩咩！

律政司司長鄭若驊，民望長期墊「司」底，做正經嘢就唔叻，搞埋呢啲花臣就特別熱心。議員鬧佢上任後，無論係佔中或前年黑暴案嘅檢控速度同樣緩慢，希望律政人員得到名銜後要交出成績表。最近仲爆出一單販毒冤案，青年無啦啦白坐5年監，律政司梗係成為千夫所指啦。多咗一啲資深大狀，會令到律政司起死回生，脫胎換骨，功夫茶就唔多信喇。

另一邊廂，大律師公會見有人想分一杯羹，亦出聲反對，不過就畀人鬧佢哋變成政治團體，藉反對修訂而貶低事務律師嘅地位。講到尾，夾硬分大律師同事務律師，先會搞出兩個公會，如果行業劃一叫做律師，就唔會有咁多風風雨雨啦！

所以法律行業統一名稱，點都重要過律政人員嘅虛名，前者應該優先提出法案修訂啦！律政司緩急輕重不分，抵畀人鬧。慶父不死，魯難未已，一日有司底驊揸弗，律政司想撥亂反正都幾難！