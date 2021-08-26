美國在阿富汗撤軍引起的敗象，打擊最大的是國際上對美國的政治信任。即使在美國國內，也使拜登政權的反對率大升。國內外的挫折，使美國的外交政策進退變艱難，今年初的外交努力前功盡廢，也還不知撤僑的鬧劇在喀布爾曠日持久的話，會否轉變成更大的悲劇。塔利班堅持8月31日為外國軍隊撤走的最後限期，以美國的組織能力，相信是難以達到。美國優先底下，其盟國更難在期限內撤軍撤僑。若塔利班堅持，美軍等可能便要棄械被解送出阿富汗，羞辱更大。

這樣的全球唯一霸權國家與非現代化的塔利班鬥爭20年要倉皇敗走，丟盔棄甲，實令人難以想像。唯武器論的破產，也令美式民主乃至美國的霸權能力與意志讓全世界懷疑。與塔利班作戰戰敗，與北韓、古巴、敍利亞、伊朗作戰，美國會戰勝嗎？更不用說與強大又組織能力特強的中國作戰。顏色革命的成功挽救不了美國在大型戰爭中的失敗，前者也不是真的成功，只不過是把別國的民選政府用美元來推翻而已。

美國是否能戰？便成為於阿富汗敗退後其他國家對美國的最大疑問，也很自然便引發另一問題：美國能否與北京戰爭來保護台灣。拜登說美國不會參與阿富汗人也不願打的內戰。台灣收復是中國的內戰，台灣人民是否願意打內戰呢？北京要打擊台獨，要求統一，兵臨城下時，台灣人民是開門投降，如喀布爾一樣，抑或如民進黨所宣傳和寄望的奮勇作戰？台灣人民不打，美軍便大有理由袖手旁觀，至多是口誅筆伐，不但按兵不動，更相信會退避三舍，乞求撤僑。台灣社會已在討論台灣會否是另一個阿富汗。

民進黨政府最近的軍事演習，在誇大的宣傳底下，卻是演習怎樣把民進黨的總統撤離台灣，轉赴美國。由此表現出其無抗戰的勇氣與決心，暴露民進黨政府的政治意願，戰火一起便逃往美國，一如阿富汗被推翻的政府。不過，台灣的演習是在喀布爾失守之前，否則的話，民進黨政府要演習的，便會是怎樣安排大規模的撤退，安排機場出路，和把台灣的資產搬到美國。也應包括民進黨人怎樣拿出他們的美國護照、綠卡來讓美國帶離台灣，逃到美國，而不是像阿富汗那樣，掉在機場以外，或掉在第三國。

台灣人民還可以相信美國和民進黨政府嗎？