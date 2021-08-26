產評：中美經戰遇疫變　先穩軍心再搏過

一場比預期持久的全球瘟疫，正拖着中美經濟後腿。對兩者而言，刻下「安內」比「攘外」更為迫切。若繼續對抗，只會兩敗俱傷；惟有戰略競合，尋求並存發展，始可避免攬炒，讓經貿活動正常化，安全過渡疫潮。看來兩強破冰對話，共同構建世界新秩序的條件已漸趨成熟，且時不我待！

拜登上任7個月，至今尚未就中美貿易展開新談判，一拖再拖，好明顯是未計掂數。一方面，此期間美國內部問題排山倒海，包括拖到近日才獲眾議院通過3.5萬億美元預算決議，預計9月下旬前才表決一萬億美元的基建法案。另一方面，拜登政府高層近兩個月頻頻出訪印太地區諸國，圖為反華招盟摸底。奈何變種病毒肆虐，經濟停擺令內部民生問題嚴峻，諸國無暇應付國際事務，更何況疫後復甦要指望主要貿易夥伴中國關照，故對拜登的招盟，自然十分謹慎。

再看美國內部，貨幣政策正常化是眼前一大挑戰，尤其美股泡沫白熱化，大冧市正在倒數，加上疫情令全球航運擁塞不斷惡化，極端天氣又頻現，大大影響供應。由於供應鏈斷裂的風險驟增，已導致物價趨升，對經濟復甦帶來巨大挑戰。此時若然中美關係進一步惡化，不見得符合美國利益。

至於中國，如今正在努力整治房地產及科技產業的歪風，可監管風暴的同時，卻遇上疫情反彈，影響生產及物流，令經濟下行壓力增大，並促使當局7月全面「降準」釋放逾萬億元人民幣撐市。然而，監管整頓開弓無回頭箭，只有堅持一錘到底，經濟難免陣痛，若此時在中美合作上能有突破，中國自然樂見其成。

由此可見，如今中美戰略競合的條件已趨成熟。早前美國商界促請白宮削減中國商品關稅、近日又輪到華爾街大員嘗試繞過拜登政府接觸內地當局促加快開放金融市場，好明顯美國內部亦為經濟困境感極度不安，天量債務嚴重透支美元信用，資產泡沫激化，美股的極高估值如同計時炸彈。要避免經濟「硬着陸」，除了盡快落實各項財政刺激外，若能在某些符合中美兩國共同利益的議題上展開合作，為美企帶來盈利新增長點，誠然是最直接有效化解金融危機之途。

難怪唯利是圖的美國基金界，已急不及待「認錯」，入市翻兜中概股，又強調對中國資產長遠前景感樂觀，反映美國金融業對於這個尚待開發的中國金融市場「斷捨難」。深受商界利益影響的拜登政府，招盟反應既欠熱烈，又無大本事與中國翻臉，研究中美「競合」，共同重構世界新秩序，以退為進方為務實。

中美世紀博弈，「競爭」二字雖不能放下，但確保內部經濟順利過渡至疫後正常化已成為兩國共同目標，也為謀求「合作」提供基礎。拜登主張的中美「競合」戰略，也許條件已趨成熟，美國商界正開始造勢，早前中國新任駐美大使更提出，中美在電動車領域甚有合作潛力，也是有意伸出橄欖枝，且耐心等候中美經濟破冰的一刻來臨！