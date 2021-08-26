香港律師會今次改選5名理事前夕，號稱「開明派」實為反對派的候選人「聲勢不凡」，大有可能全部取勝，這樣反對派就會掌控律師會。

在暴亂被平息，《港區國安法》利劍揮出，反中亂港組織土崩瓦解、紛紛解散的形勢下，若出現這樣的狀況，那是中央政府絕不能容許的，其政治影響會非常嚴重，於是內地官媒發表評論文章，警告香港律師會要和反中亂港分子劃清界線，要搞建設不要搞破壞，要搞專業不要搞政治，不要像香港大律師公會般走入「窮途末路」。

而香江府衙亦立刻作出配合，像與教協「斷交」似的，警告香港律師會若作出錯誤選擇，政府會和他們斷絕業務關係。

這番攻勢「立竿見影」，選舉結果是「開明派」全部落敗，親建制的「專業派」5名候選人則全部當選，至此，有100多年歷史的香港律師會「避過一劫」。

事實上，香港律師會一直沒有像大律師公會那麼「黃」，大律師公會的領導層早就被反對派的大律師掌握，早就政治化，成為不折不扣的「政治組織」。然而，隨着反中亂港勢力的猖獗，政治形勢惡變，反對派滲透和影響，「佔中」和反修例暴亂開始，香港律師會理事會滲入了反對派之人，20名理事中有了6名。今次若再有5人當選，反對派就會成為多數，律師會就會變色，最後關頭是中央發出的警告和規勸，令香港律師會免於掉進深淵。

由此可見，一是香港律師會尚算沒有「黃透」，反對派滲透的日子不長，大多數律師明辨是非且識時務；二是中央及時亮明觀點，表明態度，指出問題的嚴重性，指出正確選擇會怎樣，不正確選擇會怎樣，中央這樣做十分有效，這才是「愛人以德」。

下一步的問題是，此役對中央解決香港大律師公會的問題有甚麼啟發和幫助嗎？不妨拭目以待。