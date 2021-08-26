「天下從事者，不可以無法儀。」港府建議修訂《電影檢查條例》，禁止上映不利國家安全的影片，黃絲們例牌批評打壓創作自由和言論自由。毋庸諱言，相對於過去樣樣「無王管」，目前香港自由空間確實收窄了，不僅利用影片美化暴力的自由沒有了，暴徒打砸燒搶的自由、大學生在校園鼓吹港獨的自由、黃師向學生荼毒洗腦的自由、漢奸公然勾結外部勢力的自由等等，統統沒有了。但恰恰是因為失去這些「自由」，香港才能恢復寧靜安全、港人才不必生活於黑色恐怖中。

「經濟學人智庫」公布今年全球城市安全指數，香港排名升至第8位，反觀前年黑暴最瘋狂的時候，香港安全指數只能排在第20位，這就是所謂自由造成的惡果。如今香港失去了部分自由，換來了城市安全，難道不是好事嗎？

人人喜歡自由、嚮往自由，但任何自由都有底線，既不能違反法律，也不能以自己的自由侵犯別人的自由。黑暴期間，香港籠罩於恐怖氣氛之下，許多人連說話的權利也被剝奪，既不能發表不同意見，甚至不能說「我是中國人」，否則，輕則被起底，重則被私了。商人更是動輒得咎，只要發表一句「撐警」言論，店舖就會遭打砸破壞或縱火焚毀。這就是黃絲們宣揚的所謂自由！

正如歌詞所唱，「是我給你自由過了火」，香港不是沒有自由，而是太過自由。回歸後中央政府撒手不管，即使有人天天詛咒「天滅中共」、「結束一黨專政」，也從來不受干涉。結果導致反中亂港勢力愈來愈囂張，由口頭叫囂發展到「光復、革命」，不僅要奪取香港管治權，還要顛覆國家政權。對此，中央還能袖手旁觀嗎？還能放任自流嗎？如果說香港自由倒退，也是拜黃絲們所賜。