神州觀察：阻搶學生逼動粗　根在教育不公平

湖南省邵陽縣羅城鄉中心學校（負責管理鄉內所有學校之機構）一名校長被爆於今年4月底，因見本鄉許多小學生畢業後遭「挖牆腳」，去了別的鄉鎮讀中學，竟要求各校對於所有外來招搶生員者「見人打人、見車翻車」，若有人為之提供協助，則是「內狗」、「叛徒」。日前該校長透露，自己已因此被縣教育部門約談，但表示不會真的這麼做，只是想激勵大家增強危機意識，並會就相關言論作反思檢討。

無可否認，以這種喊打喊殺、匪氣十足的極端方式進行「招生保衞戰」很沒理智，很是瘋狂，更有觸法之嫌，還是當地教育局說得好，面對生員流失問題，仍需以勸導為主。只是如果勸導無效又該怎麼辦？實情是，羅城鄉的中小學規模本就比較小，生員流失情況還挺嚴重，勢必威脅到各中學的生存延續，令一眾教職員工逐漸無課可上、無工可開，最終難逃被裁減的命運，以至令當地教育辦學無以為繼。

另一個問題則在於，這些學生為何總能被別的鄉鎮挖走？這便是中國教育資源分配上存在的不公平、不合理所致；大致來說，就是城鎮比鄉村條件好，東部沿海城市比西部欠發達城市好，與醫療衞生資源的分配屬同一種情況。反正就是，來羅城鄉搶生員的學校一定有吸引他們入讀的地方，否則也不會讓人「捨近求遠」；資源懸殊導致的必然又屬惡性競爭，因為來「挖牆腳」的肯定是揀最好的挑，結果便是好的學校愈做愈好，差的學校愈做愈差，這種競爭亦將輻射至全國各地，形成惡性循環。

又需看到，內地教育資源分配的不公平、不平衡情況存在已久，當局雖在近期發布的教育「雙減」意見通知，及新推出的《未成年人學校保護規定》中，再度提到推動教育資源均衡發展、促進教育公平問題，但誰都知道，這種事不可能一蹴而就，作為教育改革的重要難題之一，各界仍需保持足夠的「耐心」。同樣地，經過幾十年培養形成的唯分數論、爭搶優秀生員等操作亦不可能輕易消除，像上述搶人行為仍然在加劇教育不公平現象，以及涉嫌違規跨區域招生，皆因背後有着強大的利益驅動。

再如「雙減」通知發出後，一些校外培訓機構、私人補習老師乃至在校老師仍然挖空心思搞違規補習；而對那些無法接受優質教育的學生來說，參加補習班、請私教也許就成了迫不得已，否則又如何應對「一試定終身」的遊戲規則？由此亦可想見，像羅城鄉這樣的「野蠻校長」應該還有不少，只是沒被曝光而已，對他們的過激言論更不應只有全面批判，而需切實推動落實公平教育機制，讓他們不再被迫動粗保生員。