潛移默化，這個四字成語並不難明白，科技及資訊發達，網絡及影視已經成為小朋友心智成長重要部分，你問一些年輕人，可能不知道父母的生日，但對於偶像明星生日星座生肖瞭如指掌，又或者電影歌曲情節琅琅上口，絕對不能看輕影視娛樂對社會造成的影響。

大家看電影是為了甚麼？是追求娛樂，並不是想被人灌輸政治意識，但是反中亂港分子多年來埋下了仇視國家及政府的種子，令不少年輕人一窩蜂，以為拍一些充滿嘲諷及抹黑國家的電影電視，便是追上時代，甚至可以奪得最佳電影，令下一代更加惡性循環。

大家有見到美國人拍電影攻擊自己國家嗎？無論任何國家地區都不能容忍電影作為顛覆工具，有見及此，港府將修訂電檢制度，賦權政務司司長來把關，當然有些黃絲立即大做文章，高呼電影已死，言論自由不再存在。

事實上，多麼冠冕堂皇的理由，幕後動機大家心知肚明。電影有教化功能，這個毋庸置疑，教育課程都要有監管，電影不能例外，心懷不軌，自然覺得是被針對。

過往香港電影受歡迎，最主要是要動作有動作，要愛情有愛情，要劇情有劇情，充滿激情與夢想，當然令無論是中西方的觀眾都拍爛手掌，80、90年代時香港電影雄霸東南亞，但自從90年代中後期香港電影開始衰落，人才凋零，大家可以看見現在來來去去都是40、50歲的明星才有票房保證。港產片票房低落，新一代拍片不是用來娛樂大眾，而是滿足自己偏激的政治思想，怎叫別人付錢來購票呢？世界上沒有懷才不遇，觀眾眼睛是雪亮，新電檢制度令電影人更加集中在商業價值，去蕪存菁，才可以吸引觀眾入場。