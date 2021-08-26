正論：病毒豈能談和諧　搞好衞生是首務

Delta變種新冠病毒勢不可當，疫苗無法有效抗疫已是寫在牆上。港大專家袁國勇團隊昨日發表文章，認為新冠病毒不會如沙士般完全消失，反而在有免疫屏障後會長期與人類「和諧共存」，極可能成為另一種引致傷風的病毒云云。類似論調並不陌生，美國已率先投降與病毒共存，甚至反斥中國堅持清零的防疫政策等同孤立自己。問題是，新冠病毒不斷變種，愈變愈強，病毒會否變成類似傷風的病毒無人能知，不堅決清零無異於拿人命當賭注。

本港昨日再有5宗輸入個案，當中兩名患者已接種兩劑新冠疫苗。隨着接種疫苗並有抗體者照樣感染變種病毒，疫苗不可能令疫情絕迹已是有目共睹。即使接種率高如以色列，幾乎八成人口已接種疫苗，依然無法阻擋新一波疫情爆發；而美國每日新增確診病例更在10萬宗以上。美媒由是提出「與病毒共存」論調，援引專家稱中國「病毒清零」的防疫策略將使其未來幾年面臨被孤立的危險，由於出入境仍然受限，不僅經濟風險增加，同時無法令病毒絕迹，付出的代價將十分巨大。

無獨有偶，袁國勇及其港大團隊昨日在報章撰文亦提出類似看法。早前才叫人「唔好再諗免疫屏障」的袁國勇，在文章中卻有另一種說法，指Delta變種病毒的傳播力較元祖病毒大增，推算復必泰或科興疫苗接種率分別達至97.4%及142.9%，可建立免疫屏障。他又認為，新冠病毒不會如沙士般完全消失，反而香港接種率至少有九成七達至免疫屏障後，病毒便極可能如傷風般與人類和諧共存。

然而，誰能保證新冠病毒最終會變成傷風？這無疑是一場豪賭，尤其是現有疫苗已證實不能抵擋變種病毒，要是它不斷變種，變得更致命，和諧共存從何談起？實際上，以色列自6月以來單日新增確診個案呈倍數增長，截至8月中錄得每100萬人中便有超過1,000宗新增個案，確診率迅速飆升至全球前五的位置。以色列的疫苗接種率一直位居全球前列，現在更開始接種第三劑加強版疫苗，惟面對Delta來襲依然沒轍。

反觀香港，目前的疫苗接種率連七成也未達到，遑論達到九成七，何況袁國勇自己都說「唔好再諗免疫屏障」，證明疫苗不能有效阻止疫情爆發，更見清零才是正道。中國正正因為堅持清零，才能令人民生活和經濟活動快速復常，經濟增長領先全球。儘管近期本土疫情有所反彈，但每日確診數字僅為個位至雙位數，與美國每日逾10萬宗不可同日而語。如果說，西方國家自己無法有效控制疫情，於是眼紅中國做得到，因而提出種種怪論將放任疫情合理化甚至科學化，反指清零不科學不實際，目的是要中國一起攬炒，雖不中亦不遠。

香港背靠祖國，本來得天獨厚，無奈港府抗疫無能，初期堅持效法英美「佛系抗疫」，致令疫情遲遲無法受控，直到中央不滿之情溢於言表，才肯改弦更張，以清零為目標。抗疫至今超過一年半，香港好不容易達致本地零確診的局面，惟由於外防輸入漏洞百出，始終無法與內地通關，甚至澳門都怕了香港。港府一方面不肯放寬社交距離措施，連食肆4人一枱也不肯鬆綁，弄致經濟死翹翹；另一方面又無法通關，旅客來不了，各行各業都受害。抗疫繼續「高不成低不就」，香港人不是病死就是餓死恐將一語成讖。

其實，港府現在必須要做的，除了谷針，最重要是搞好社區衞生，令病毒污垢沒有藏身之所。可惜港府至今沒有吸取教訓，開門揖疫任由國際影星免檢入境之餘，連地區衞生也每況愈下。君不見，香港18區，區區有老鼠，不論是光鮮的商場，還是暗黑的後巷，以至各區公共街市及大小屋苑均鼠患嚴重；蚊蟲同樣有增無減，最近白紋伊蚊指數急升，隨時又爆發疫情；至於各區的三無大廈猶如垃圾崗，渠道喉管亂駁，污水處處，更成病毒溫床。本報不下多次大篇幅踢爆各區衞生亂象，惟食環署踢一踢也不動一動，至今仍然敷衍塞責，其防治蟲鼠組更多次被揭發當值時蛇王躲懶，署方則視若無睹。食衞局局長陳肇始對豁免外國影星檢疫入境更是支吾以對，擺明卸責。如此抗疫，其不失敗者幾稀矣。

香港就是在一堆無能的官員、冇心冇肺冇靈魂的政府部門、無國無家的黃絲刁民，以及無由來盲目崇洋的學者專家蠻纏胡搞之下，疫情無法止息，經濟不斷尋底。除了長太息以掩涕，哀民生之多艱，夫復何言！