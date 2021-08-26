繼昨天談及國家的《十四五規劃綱要》帶出的憧憬，今天筆者想談談香港如何配合落實執行，開拓眼界，最重要的是齊心協力，免得「蘇州過後無艇搭」。

中央駐港官員提出三點重要訊息：一、香港由亂及治，進入重大轉折的發展新階段；二、香港絕不能捨棄四個傳統領域的中心，並積極轉型，做好現代化、電子化的工作，同時拆牆鬆綁；三、善用國家政策支持，努力開創未來，發展是永恒的主題，香港需要進一步行動起來，才能贏得明天。須知道，我們不但要積極在國際上展開競爭，香港發展的最大機遇在內地，最大的競爭對手也是內地城市。如今內地發展一日千里，香港也要積極進取，才能突飛猛進的發展。

宣講會提出要加快香港融入大灣區發展，加快落馬洲河套地區深港科技創新合作區規劃建設。但目前的問題，單單在河套地區打造的深港科技創新合作區就速度緩慢，按計劃那裏要興建67座創科大廈，目前第一批次共8座樓宇的建造工程已花了400多億元，並且計劃到2028年才能建好。從現在開始計算，8年時間才建成8座，那麼67座屋宇，難道要花上67年嗎？

近日立法會發展事務委員會前往新界北兩個具發展潛力地區進行考察，看到北區新市鎮的建設，和筆者早前視察打鼓嶺所估計和理解的900公頃地非常接近，新界北部現規劃新市鎮面積有1,100公頃，這片土地一旦開發起來，隨時可帶來大量土地供應，這既可立刻改善住宅供應匱乏的狀況，其毗鄰深圳，是CBD（商業地區核心區域），更可加大力度發展創科，是香港融入大灣區的超級踏腳石，是拼合大灣區宏圖的關鍵一塊。

對於增加土地供應，筆者曾提出要更改《城市規劃條例》和《環保條例》，而十四五規劃第65章第2節提出加強規劃銜接協調，將各類規劃納入統一管理，這正是拆牆鬆綁的最佳時機！政府要加設一條特別批審渠道，只要中央和特區政府拍板的發展計劃，可以立即批出，繞過一般申請改變土地用途和環保評估的程序，目的就是全面配合十四五的全盤大計，免卻無謂的延誤！特首林鄭日前表示，十四五規劃在香港全面落實的機會是「非常大」。但筆者認為，十四五是國家規劃也是國家任務，香港可以說不嗎？結論只有一個，就是要銜接上去，完成任務！