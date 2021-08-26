善財難捨，闊佬自己，冤枉甘心，向來是特區政府的使錢本色。立法會工務小組委員會通過立法會綜合大樓擴建工程的11.7億元撥款建議，將交由財委會審議。大樓2011年才落成，當時造價高達近50億元，黑暴期間遭破壞已花了近4,000萬元修復，現在又要撥款億億聲擴建，到底這幢坐落金鐘最靚地段的大樓，有甚麼必要花巨資建完又建？

今次擴建工程，每平方米造價達4萬元，是許多基層的數月工資。會上有議員關注造價高等問題，惟在反對派絕迹的議會，建制派裝個樣子問問就算，撥款最終必然通過。

立法會大樓現時的建築面積達38,905平方米，樓高16層，擴建理由是下屆立法會將由70席增至90席，現有地方不敷應用，看似合情合理，但立法會過去有破壞冇建設，現在則如舉手機器，身為納稅人，實在納罕當局為何寧花巨資擴建，也不縮減辦公室規模？16層樓都不足以容納多20名議員，叫那些在劏房掙扎求存的基層情何以堪？

最令人難以置信的是，行政署形容今次擴建已將立法會大樓盡用，但空間仍不足以讓所有秘書處職員在大樓內辦公，部分仍需在金鐘道政府合署工作。這說明甚麼？當然是政府冗員過多，實應減省人手，而不是再大灑金錢另租辦公室。

說來實在唏噓，港府辦事過去以高效快捷著稱，香港速度傲視全球，但俱往矣。回歸後行政部門疊床架屋，公務員隊伍不斷膨脹，繁文縟節愈來愈多，辦事效率卻不升反跌，根本不是與人方便。例如有私人機構欲將其大廈的非主力牆拆掉以配合其他發展，發展局有關部門的審批竟然長達3個月以上，令人側目。看武漢當日興建火神山醫院，短短10日便建成啟用，簡直不可同日而語。