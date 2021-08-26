世界視線：英國人甘當小弟　華盛頓盛氣凌人

英國前首相貝理雅日前評論阿富汗局勢，形容美國撤軍是「悲慘、危險和不必要」，拜登政府的決定「極為愚蠢」，擔心阿富汗將再次淪為恐怖組織的溫床，最終威脅西方。

這番話出在貝理雅之口，可謂格外諷刺。當年他夥拍美國前總統喬治布殊，以薩達姆擁有大殺傷力武器的子虛烏有藉口，繞過聯合國直接揮軍伊拉克，打了一場不義之戰。無獨有偶，另一「元兇」喬治布殊，最近亦就阿富汗局勢發言，形容美軍撤走「讓他心碎」。兩人「撫今追昔」，曲線為自己當年的所作所為評功擺好，果然是一對「好兄弟」。

事實上，對於英國而言，阿富汗的失敗比伊拉克那次更加恥辱，在後一場戰場中，美、英還保留了「平起平坐」的關係，如今美國放棄阿富汗，卻是獨斷獨行，完全不顧跟英國的所謂「特殊關係」。據媒體報道，英國首相約翰遜在塔利班攻進喀布爾的翌日清早，便致電拜登商討對策，豈料正在大衞營度假的拜登拒絕接聽，硬是把他晾了30多小時；美軍軍營半夜撤退，甚至連在附近的英軍也不打招呼，以致英軍一覺醒來，才發現「友軍」軍營人去樓空，必須獨自面對塔利班。

面對被美國「無視」，英國政壇自然一片罵聲。約翰遜批評美國倉促撤退「令局勢惡化」；外相藍韜文公開表示，儘管「不舒服」，但英國需要讓中、俄介入阿富汗局勢，無異於摑了拜登政府一巴。在野政客沒那麼多顧忌，說話自然更直截了當，英國脫歐黨前黨魁法拉杰質問，拜登對約翰遜和其他北約成員很「蔑視」，美國仍然是值得信賴的盟友嗎？

然而憤怒歸憤怒，英國除了繼續死抱山姆大叔的大腿，又能如何？約翰遜推動脫歐的原因之一，就是喝了特朗普的迷湯，以為美國會對英國給予貿易優惠，結果拜登上台後，說好了的優惠沒有，倒是拜登向約翰遜表達了對英國脫歐後所引發北愛爾蘭問題的關注，但這一切都不影響英國繼續在黑海和南海充當美國反俄、反中爛頭蟀。「人必自侮而後人侮之」，英國人自願當美國小弟，怨得了誰？