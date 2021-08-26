近日，台灣有新兵入伍受訓，母親帶同兒子向長官報到，老人家說：「長官大人呀，我能託付你一件事嗎？」「請講。」對方答。那母親接着說：「我就這麼一個兒子了，假如有一天解放軍打過來，求你一件事，咱們就豎起白旗投降吧，不要打了。」軍官愣了一下，回答說：「軍營內就連床單、毛巾也大多是綠色，沒有白色的，恐怕不能如你所願了。」

那位軍官大抵很滿意自己的答覆，豈料幾天之後，軍營收到大量郵包，拆開便是白色的床單、被子和毛巾，都是上述那位母親寄去的，而且還有其他的母親也這樣做，軍營一時間成了白色海洋。

台灣的承平日子過得久了，很多人根本不想打仗，也捨不得讓自己的親人去打仗，況且，台海戰爭一旦啟動，寶島打的是一場必敗之仗，有多少人甘願這樣平白犧牲呢？

據說有六成台灣人說願意為守土而戰，但這樣的民意調查你可別較真。且看香港「黃絲」，在2019年反修例動亂期間，他們不是信誓旦旦說「不割席，不篤灰，不分化」嗎？只不過兩年下來，如今民主黨人因為是否參選立法會問題，黨員間便鬧得不可開交，這不是割席嗎？又有反對派人士在逃亡時被捕獲，結果供出壹傳媒黎智英，便是反華集團的幕後大佬，這樣做不是篤灰嗎？黃絲口中的不分化，今天早已分崩離析，昔日的誓言，不過是耍嘴皮而已。

「今日香港，明日台灣」的真正意思，應是指今日香港黃絲的窩囊表現，就是明天台獨派的寫照。「與台灣共存亡」的口號，太平時隨便喊喊，騙騙自己也騙騙別人便好；一旦解放軍跨海而來，平素喊得最大聲的，恐怕就是最早投降的一批。