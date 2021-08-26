阿富汗變天，政局持續動盪。美國介入阿富汗戰爭20年，可謂傷痕纍纍，總統拜登依家單係撤軍決定便備受爭議，佢就話不排除會延長美軍喺本月31日完成撤出阿富汗嘅期限，之不過，高級國安官員認為不需延期，而數名總統幕僚憂慮地面安全情況，亦反對延期。

塔利班得勢不饒人，其發言人沙欣向英媒明言，喺喀布爾機場嘅美軍等外國部隊，必須於本月底撤走，否則係違反協議，塔利班將決定如何反擊！阿哥，呢啲就叫風水輪流轉，想打誰就打誰嘅美國，依家竟然被塔利班呼喝，真係情何以堪！拜登處理撤軍阿富汗陷進退兩難，盡顯力不從心，難怪其支持度首次跌破50%。

美國向來視塔利班為恐怖組織，原先想將其連根拔起，可惜「攻守之勢異也」，塔利班詭計多端，掌握當地山區地理形勢，去到最後更成功反擊及奪權，發揮毛澤東所說的「如果形勢迫使我們不得不打的話，我們是能夠一直打到底的」。當然，塔利班能一直打到底，其實係美國向來眼朝天，低估咗塔利班嘅頑強，另一方面卻高估了自己嘅戰鬥力，以為武器精良就所向披靡，戰無不勝！

阿富汗變天，無疑美國呢隻鷹又輸了，而且輸得好鬼肉酸。呢，網絡上有個段子調侃美國喺「帝國的墳墓」阿富汗如何出醜：換了4屆總統，花了20,000多億美元、2,300多士兵性命、20年時間，成功把阿富汗政權從塔利班換成了塔利班！

最後一句「成功把阿富汗政權從塔利班換成了塔利班」真是妙不可言！美國用咗20年時間「苦心」經營阿富汗，結果係得個吉！可見美國那一套自以為無往不利嘅「美式民主」，並非可強加於全人類！塔利班何去何從，還是交給當地人民自己決定吧！