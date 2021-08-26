香港教育戰線踏入後動亂時代，教協這個毒瘤已自戕宣布解散。但非常遺憾的是，教育局完全缺乏團結和大力引領全港教育界撥亂反正、痛定思痛，在總結教育成為反政府動亂重災區的經驗教訓、吸取積極和正確意見的基礎上，重新制訂香港教育打翻身仗的思路和承擔，也沒有這方面敢於作為的打算和大計，仍停留在原有官僚運作的程序和模式，以及公共政策的危機回應模式。政府無意打教育翻身仗的表徵有三：

一、東奧香港健兒奪得佳績，運動熱潮一時興起，特首隨即表示會對體育運動投放更大資源，尤其在學校及運動員的培養。這本是無可厚非，問題是政府沒有對整個教育失陷有全面的審視，更迴避大批學生變成暴徒的問題。試問體育投放的沖喜，可代替教育要撥亂反正、數以萬計學生等待教育挽救的問題嗎？

二、上周教育局在立法會人事編制小組委員會會議申請撥款開位，為配合在學校進行的國安和國民教育，加強對教科書、教材編寫等的督導和規管。教育局的申請文件雖然獲得通過，但官員對議員的質疑仍未有滿意的回覆。盧偉國議員指出大量青年被反中亂港分子荼毒成暴徒、教科書內容存在很大問題；周浩鼎議員指出不對教師表現定期評估、加強督導，「開位」變成形式主義，走過場及浪費資源。但教育局常任秘書長李美嫦只是重複加強規管的陳腔濫調，令人覺得教育局只是打官腔，按常規走路，缺乏全盤改革的心思和規劃。

三、林鄭在施政報告諮詢會上也迴避出席者問及被迫把子女送往境外接受教育，以避免受香港教育沉淪拖累的問題。

綜上所述，對於香港教育的沉淪失敗要檢討搶救，撥亂反正，已到了不得不大改革的時候了。