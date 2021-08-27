世界視線：溯源報告不專業　拜登拆彈更添亂

未來一周好戲連場，主角當然是在阿富汗撤軍變成災難、丟架丟出天際的美國。未來幾日，先有拜登及白宮團隊炒作多時的美國政府調查新冠病毒溯源報告出爐，然後是美國如期退出阿富汗。為免世界焦點全集中在阿富汗，白宮團隊的如意算盤是借溯源報告轉移各方視線，為美軍撤離災難打掩護。只是，這個算盤根本打不響，拜登團隊更分分鐘自踩地雷。

美國兩任總統、兩屆政府都不斷打病毒溯源牌減壓，拜登團隊登場後，完全繼承了特朗普的甩鍋絕技，今次不惜出動情報部門研究病毒的源起，美國政府要的真是真相嗎？他們要的根本只是一份「訂製」報告，讓中國來背鍋。可笑的是，美國政府本想讓中國政府背新冠疫情的鍋，誰料阿富汗撤軍亂象更大鑊，拜登政府現在的打算也降格了，但求溯源報告能轉移世界對阿富汗災難的視線便好。

早在本月初，在野的共和黨已急不及待公布一份「新冠之源是武漢實驗室洩漏病毒」的報告，聲稱中國是新冠病毒之源。共和黨來幫腔，當然不是幫政敵咬死中國，而是不讓這份功勞獨歸民主黨，所以共和黨先下手為強。

拜登政府飲不了頭啖湯，以一份情報機構的調查報告，意圖推翻世衞醫學專家的研究結論，在專業、科學與國際合作上，都犯了大忌，美國政府搬起的石頭恐怕最終會砸向自己的腳。

就在拜登訂下的限期前，美國國家衞生統計中心修訂了該國新冠病毒首宗死亡病例的時間，中心一次過納入6個新冠死者的資料，他們來自加州、亞拉巴馬州、喬治亞州、堪薩斯州、俄克拉何馬州及威斯康辛州，各人早在去年1月5至11日已死於新冠肺炎，美國醫學界熱烈討論的是，原來美國早在前年12月甚至11月已出現新冠患者，比中國還早！

美國情報機構的溯源調查報告出爐如此不順利，拜登還指望它能轉移阿富汗的視線，可能嗎？這一幕美國自導自演的政治打倒醫療好戲傷不了中國，反而讓世界對美國新案例、溯源全方位的興趣更大，查吧，的確應該好好查、狠狠查。