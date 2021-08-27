正論：徵費只能是手段　回收減廢不可缺

疫情才稍稍緩和，經濟還未有起色，港府已急不及待磨刀霍霍向市民。講了16年的垃圾徵費計劃終於獲立法會三讀通過，當局將設立不少於18個月的準備期，由於未有推行時間表，環保團體擔心政府再次走數。姑勿論如何，政府必須明白徵費只能是手段，要達致減廢目的，還必須有完善的回收政策配合。

立法會昨日通過《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，日後市民棄置家居垃圾須購買指定垃圾袋，以每公升0.11元收費計算，3人家庭若每天用一個10公升垃圾袋，每月便要付費約33元；綜援人士可獲每月10元補貼，工商垃圾則以重量來計算。環境局局長黃錦星提出4大工作配合逐步落實垃圾徵費，包括提供18個月準備期，再就經濟復甦進度訂出具體實施日期；投放資源加強社區回收系統；加強公眾教育宣傳及促進持份者參與工作；推動以風險為本的執法模式，頭半年主要向違規人士發警告，若屢勸無效便採取執法行動，並設立熱線接收投訴及舉報。

一直只聞樓梯響的垃圾徵費計劃，一度因黑暴爆發、立法會停擺而險些胎死腹中，直到立法會延長任期不少於一年，草案才告復活。對於垃圾徵費是否能如港府所願，最終將都市固體廢物大幅減少四到五成，現在仍是未知之數，皆因徵費頂多只能是手段，要真正達到減廢目的，必須要有回收配套及源頭減廢配合。試想想，一個月數十元的徵費，對富裕階層毫無影響，對基層則是百上加斤，明乎此，政府必須從源頭減廢做起，包括強制生產商減少包裝。須知道，垃圾不是市民無緣無故製造出來的，例如外賣食物回家，包裝盒必須處理，兩三個飯盒或一個大大的薄餅盒已佔了一個垃圾袋，要是生產商不肯減省包裝，垃圾徵費何異於懲罰市民？

另一方面，現時本港每日約有3,000多噸廚餘，根據《香港資源循環藍圖2035》，港府未來計劃增設多項廚餘處理設施，惟到2023年才有第2期廚餘處理中心，大型廚餘處理設施更需苦候8年始落成，垃圾徵費生效後勢必出現空窗期。而且這僅是港府回收政策天殘地缺的冰山一角，單是推行了廿多年的「三色桶分類回收」也被揭發有名無實，回收所得最後又是送往堆填區。更何況，執法也是難題，若有人為了逃避徵費而棄置垃圾於樓梯後巷、大街或者垃圾桶，當局是否有足夠人手監察和檢控？港府連控煙酒的執法都雷大雨小，垃圾徵費的效果如何，可思過半矣。

說來實在羞愧，本港減廢起步比其他發達地區落後豈止10年。台灣早在1997年已推出資源回收計劃，成立回收基金及提供補貼，直到2006年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，直到今天廚餘回收率已超過九成四，成績斐然。反觀香港，不僅起步遲，還要獨沽徵費一味，而且連執行時間表也欠奉。隨着堆填區陸續爆滿，廢官又無法擺平阻力興建焚化爐，空有徵費條例，難道真是萬能？