功夫茶：假難民長期遺禍　大毒瘤必須剷除

魯迅對一些假道學嘅知識分子深惡痛絕，形容佢哋用各種學說和道理來粉飾自己嘅行為，其實只顧自己便利。凡有被他遇見嘅都用作生活材料，一路吃過去，像白蟻一樣，而遺留下來的只是一條排泄的糞。社會上咁嘅嘢一多就大大鑊。

各位，香港面臨假難民長期之禍，佢哋都似足白蟻，遺留嘅唔止係一條條排泄嘅糞，佢哋游走社會每個角落，無惡不作，打劫金舖食大茶飯有之，打劫便利店、油站擸多少生活使費等有之，呢啲假難民直如流動炸彈，極度危害社會治安！

呢，尋日朝早7點幾，一名43歲巴基斯坦籍男子喺旺角花園街停泊回收貨車，準備經營收買廢料生意時，遭一名同鄉上前以利刀捅向臀部，事主血如泉湧，逃命約10米後不支倒地；有途人報警求助。事實上。呢啲涉及南亞兵團內訌傷人劈友事件屢見不鮮，咁多年嚟，市民都見怪不怪，最怕沙塵滾滾，劈錯良民啫！

假難民喺香港如無掩雞籠，咁多年嚟更已「融入社會」，好多蠱惑招數運用得滾瓜爛熟，不久前就有人涉嫌假冒非華裔酷刑聲請人士，利用非政府組織簽發嘅食物券儲值卡喺超市換領食物及日用品，呢啲行為，似唔似白蟻所過之處留下一條條排泄的糞？警方分析案情後，鎖定案件與6名以免遣返聲請留港嘅假難民有關。

「融入社會」咁多年嘅假難民，為搵食更加係百足咁多爪，連非法賣淫呢瓣都染指。嗱！油尖警區及西九龍總區機動部隊聯同入境事務處，日前進行代號「冠軍」暨「烽火」嘅聯合反非法入境者及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，喺多個場所內檢獲避孕套、潤滑劑、毛巾等證物。執法人員於行動中共拘捕20多人，其中不乏假難民。講來講去，自假難民如洪水暴漲咁湧入香江之際，本報已經第一時間呼籲冇靈魂政府要正視，切勿養癰遺患，自製毒瘤咁笨實！

假難民過去7個財政年度已狂燒公帑60億個大洋。保安局預計，2021/22年度將用12.7億元處理免遣返聲請及相關工作；而「人道援助」項目，新一年度預算更逾7億元，你話嘞！養呢班百害而無一利嘅假難民，根本就係無底黑洞。

港府為打擊假難民而提出嘅《2021年入境（修訂）條例》草案已喺今年4月獲立法會通過，於五大範疇針對性推出至少10招改善免遣返聲請安排，今個月初生效。之不過徒法不能自行，再唔抓緊機遇切除假難民呢顆治安大毒瘤，如何「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」？阿爺恨鐵不成鋼，特區政府一眾高官都要爭氣至得㗎！