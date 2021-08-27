神州觀察：誤導社會損身心　低齡男團遭解散

出名要趁早？四川成都一個名為「天府少年團」的所謂偶像男團，近日在某娛樂經紀公司的運作下宣布正式出道，但隨即招致包括內地官媒在內的廣泛輿論抨擊，原因是該7人男團的平均年齡只有8歲，最小的更只有7歲。結果前後不過4天，涉事公司便匆匆宣布將之解散，亦令其成為史上最快解散的男團；成都市教育局表示高度關注事件，包括對網民質疑有成員因此導致輟學等問題，已在通過多種途徑進行核查。

值得注意的是，國家廣電總局才剛於月初下發網絡綜藝節目專項排查整治要求，當中偶像養成類節目更是嚴格管控的重點；而在此前，當局亦沒少推出禁止未成年人參加選秀類網絡綜藝節目、杜絕明星親子類包裝炒作的「限童令」，偏偏就是有人無視禁令，非要對着幹，目的無非還是為了賺錢，那這些孩子不就成了賺錢工具？雖然涉事公司對此矢口否認，並堅稱不做飯圈文化，沒有資本運作，就是想同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事，只是誰信？

反正近年選秀節目、偶像養成產業及粉絲經濟的熱炒讓不少人賺得盆滿缽滿，並紛紛染指未成年人群體，早早便將他們推向市場，難免影響到正常的學習、生活；而對心智發育尚未成熟的他們來說，過早地接觸複雜的娛樂圈、置身商業利益運作之中，更加不利身心健康發展，易形成錯誤的價值觀，並通過偶像效應傳遞給社會，從而誤導更多辨別力較弱的青少年。所以各界呼籲加強這方面規管，絕非沒有道理，且新修訂的《未成年人保護法》亦已出台，都為規管提供有力支撐。

有報刊更直截了當批評此舉屬虐童行為，不過是藉「藝術包裝」進行掩飾，甚至有人質疑打造這類「童星」、「童模」是否涉嫌使用童工。就像早前爆出的3歲童模遭母親踢踹等事件，一方面反映某些行業在使用未成年人問題上仍處於法律模糊地帶，一方面也說明這類行業在巨大的經濟利益驅使下，只會更頻密地使用未成年人，過程中卻忽略保障他們的身心健康等合法權益；以至部分家長自己也掉進錢眼裏，將年幼子女當搖錢樹，以威脅、虐打等方式逼他們「完成工作」，如何有效防範遏制？

事實上，說出這句「出名要趁早」的張愛玲當時也已是20幾歲，並未早到7、8歲，小小年紀實在不該急着「出道」，而是應讓他們全面回歸校園，認真學習掌握文化知識，塑造培養正確的人生觀、價值觀，使身心都得到茁壯成長，再去理性選擇人生之路，免遭傷害。現實中就有「小馬雲」這樣活生生的例子，當初被人利用賺錢，利用完了隨即棄掉，結果書沒讀成，身心發育亦受損，更無追責虐童之說。