塔利班讓美軍留守喀布爾機場來撤僑，可是美軍組織混亂，也控制機場只供美國撤僑，阻礙其他國家包括盟國的歐盟國家撤僑。美國敗退喀布爾之餘，最後還在機場製造一場國際注目的大鬧劇，混亂中有幾十人死傷，塔利班的讓步，不致出現當年西貢的悲劇，可也程度相差不遠，美國的不濟和蠻橫正公諸於世。塔利班堅持撤軍限期為8月31日，屆時美軍可能趕及逃走，歐洲等盟國則只能向塔利班投降，讓塔利班接管機場，安排撤僑。

塔利班已表示禁止阿富汗人到機場，也要求西方各國不要帶走阿富汗的技術人才，形勢正趨向於塔利班全面接管和控制西方各國的撤僑及撤走與他們有關連的阿富汗人。

阿富汗的情況顯然會掀起部分阿富汗人的大逃亡，形成又一波的國際難民潮。喀布爾機場走不了，便會循陸路偷渡，去向當然是富裕的歐洲。此所以歐洲各國大為恐懼，可他們能怎樣防止呢？

美國製造阿富汗20年的戰禍，今次落難敗走之後，竟然厚顏無恥地要求俄羅斯與中國收容幾十萬阿富汗難民，以此把矛盾轉移至歐洲與中俄收容難民之爭。中俄哪會如此愚笨，甘受美國笨拙荒謬的擺布？俄羅斯已與中亞各國重兵防衞與阿富汗的邊境，中國也不會容許瓦罕走廊變成阿富汗難民通道，阿富汗的兩個鄰國，伊朗與巴基斯坦同樣嚴守邊境。除了西方空運出阿富汗人，相信各國嚴防之下，難民潮不會掀起。與上一波難民潮不同，伊拉克、敍利亞本身混亂，阻止不了難民外逃，土耳其也故意放行，打擊歐美。塔利班與中俄等合作，難有真的難民潮。

剛剛伊朗恢復對阿富汗的石油供應，兩國貿易近年增長極快，要穩定阿富汗局勢，穩定經濟與社會民生，不可能依靠歐美。美國且凍結了阿富汗政府幾十億美元的外匯儲備，再一次掠奪當地財富，還會制裁塔利班，故只能由中俄巴伊合作。其中伊朗有阿富汗對外的交通連接，貿易網絡已在。中俄通過伊朗的網絡資助及派遣支援的工程技術人員，修復基本建設，在塔利班的強力統治和包容性的合作下，相信可在短期達到政治、經濟、社會的穩定。以此基礎進一步逐步建設，中國投資的資源項目也可發揮作用。上海合作組織、亞洲基礎設施投資銀行便可發揮更大的作用，助塔利班一臂之力。