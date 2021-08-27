香港的反中亂港集團由政黨、工會、社團組成，《港區國安法》的實施以及「中央全面管治權」令香港撥亂反正，為長治久安開出新局，「一國兩制」行穩致遠，反中亂港集團中的政黨、工會、社團都是清理對象，儘管他們還有別的功能和旗號，但是不能逃避清理。

一般來說，只要在選舉制度上作出改革，嚴格政治把關，反中亂港的政黨就會玩完；至於反中亂港的工會和社團，這些年也有不少人參與立法會選舉、區議會選舉，在大變局之下，他們的參選和進入建制之路同樣被堵死。

然而，這些反中亂港工會和社團要想「堅持鬥爭」、「韜光養晦」、「構建公民社會新空間」，是比那些政黨有條件、有基礎的，他們的存在更有利於反中亂港捲土重來，他們本身就是社會基礎。因此，對這類工會和社團的清理比對反對派政黨重要得多。

現在，朝廷和香江府衙已經開始對他們中的「大塊頭」動手，教協、民陣、支聯會都要逼其解散；對那些「塊頭」沒那麼大、「專業色彩」較強的工會和社團，例如大律師公會、律師會、記協等，會採取甚麼方法目前還未知，對社會和行業影響比較小的方法是「促其新生」、「脫胎換骨」，回到專業組織軌道，不要再玩政治、不要把自己弄成政治組織，這些工會和社團洗心革面的第一步是改組領導層，讓正能量、識時務的人上來。

然而，這一步並不容易，關鍵要看這些工會、社團的「選民」們怎麼決定自己組織的存亡絕續。大家都知道，他們的「選民」都比較「黃」，多年來和朝廷、香江府衙對着幹。不過，這種情況其實難不倒政治鬥爭經驗極為豐富的朝廷。「解放全中國」時，對舊政府留下來的架構、部門、團體、人員等等實施改造、更新，中共是十分成功的，只有極少數的人敢頑抗，絕大多數人都會跟上形勢，順應潮流。這個局面必會在香港出現。