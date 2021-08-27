阿富汗剛剛變天，塔利班重掌政權，一切還沒正式起步，西方便急不及待開動文宣機器，指摘塔利班如何殘暴對待人民、如何侵犯人權。聯合國人權事務高級專員巴切萊特更指摘塔利班近期犯下嚴重侵犯人權行為，呼籲設立專責機構監督。這就奇怪了，20年來美國等西方軍隊在阿富汗狂轟濫炸，傷害無數平民百姓，西方輿論視而不見，現在塔利班剛上台，他們就忽然關心起阿富汗人權，這豈止是虛偽，簡直是無恥。

最近這段時間，許多人都在替美國計算阿富汗戰爭中的損失，例如超過2,300名美軍陣亡、20,000多名美軍受傷，以及耗費數以萬億計美元軍費等，卻很少有人替阿富汗計算損失。實際上，這場戰爭對阿富汗造成的生命和財產損失，遠遠超過美國。據不完全統計，20年來阿富汗累計有30,000多名平民被美軍直接殺死或因美軍帶來的戰亂而死，當中包括數以千計兒童，另有60,000多名平民受傷，1,100多萬人淪為難民。經濟損失更是無法計算，整個阿富汗被炸成一片廢墟，國家經濟瀕臨破產，絕大多數人生活在貧困線下，而所有這些災難都是美國帶來的。大家說說看，到底是誰侵犯人權？誰最應該受到譴責？

即使在逃離阿富汗的最後時刻，美軍依然在製造混亂和傷亡。在喀布爾機場，美軍為了驅散人群，竟開槍殺死多人，甚至強行起飛而摔死攀上飛機的阿國人。西方聲稱要設立專責機構監督塔利班侵犯人權的行為，但為何不監督美軍侵犯人權的行為？是雙重標準還是欺善怕惡？或是兩者兼而有之？

總而言之，美國做甚麼都是對的，別國做甚麼都是錯的；美國侵略阿富汗沒有問題，阿富汗人重掌自己命運就有問題。這就是西方的邏輯──赤裸裸的強盜邏輯。