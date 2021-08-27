《2021年法律執業者（修訂）條例草案》獲立法會三讀通過，律政人員即使並非大律師，亦可獲委任為資深大律師。政府提出修例，相信是為律政司挽留人才。律政司司長鄭若驊上任至今3年半，多名律政司高層「跳船」，離職率遠高於公務員辭職比率。鄭其身不正，醜聞不絕，管理不善，律政司處理檢控個案時屢犯低級錯誤，對佔中及反修例案的檢控率極低，被轟令法治淪亡，最近一宗販毒冤案，控方更被指將無辜的人定罪，放生懷疑刑責更重的人。與鄭共事，對於部分專業人士來說，是影衰自己，亦怕被其拖累。

資深大律師的頭銜，代表業界和社會肯定其傑出成就，雖然是虛名，政府亦希望有人為此留在律政司「熱廚房」。資深大律師本來是終身制，今次修例後，律政人員若離職，銜頭就會被免去，難道想以此綁住相關人士不「跳船」？

無論如何動機或大條道理，沒有「大律師」資格，竟然有資格做「資深大律師」，於理不合，名不正則言不順，政府此舉徒添爭議，亦被大律師公會反對。

其實司法制度千瘡百孔，有需要改革的項目多不勝數，若論重要性，倒不如先取消「大律師」及「律師」的分野。不少市民以為「大律師」比「律師」來頭更大，其實兩者無分上下，只是歷史遺留下來的制度，大律師和法官頂上假髮，是港英時代「陰魂不散」的見證，證明本港司法制度的落伍。

大律師公會的政治立場長期被詬病，其言行一再被內地官媒炮轟，而香港律師會的取向亦備受關注，不知會否重蹈大律師公會的覆轍。不過，該會最近改選，親建制派大獲全勝，令業界緊張的氣氛大大紓緩。為法律行業長遠發展打算，合併是事在必行。