日前，多位議員在立法會大會前接收香港政研會有關反對同性運動會的信件，並有二萬人聯署簽名，這已說明民間很反對舉辦同運會，我們完全明白同性戀是個人的性取向，不歧視但不等同我們需要做任何事去提倡它。如果那是為了爭取同性婚姻合法化的前奏，那麼我們更要作出防範。筆者反對為了迎合這些性小眾，就要將少數變為常數，尤其是同性婚姻會顛覆傳統華人價值觀。筆者更反對有人打着「同運」的旗號，實質卻是披着羊皮的豺狼！

香港運動員在東奧表現卓越，政府表示會大力推進香港體育發展，支持全民運動，這合情合理。但同運會和奧運會根本是風馬牛不相及，同運會不是單純的體育活動，也沒有得到任何國際體育聯會所認可，連參加者都毋須選拔，本身帶着濃厚的政治色彩，體育與文化活動形式只是其用來偽裝的羊皮。奧運會團結了全香港市民，但同運會卻只會撕裂社會，辦完之後，他們下一步的議程就要爭取同性婚姻合法化，我們不能疏於防範，任由他們顛覆傳統華人價值觀和一夫一妻社會制度。

特區政府沒理由對此欠缺警覺性，民政事務局局長徐英偉說甚麼同運會旨在推動共融文化，他們表面上是講公平、講共融、講道理，實際上根本看不到帶給社會共融。相反，同性婚姻議題已在許多國家和地區點燃社會鬥爭，不斷引起對立與衝突。筆者深信，東西方文化的差異是明顯的，任何決策者鹵莽或掉以輕心去處理的話，必會在香港掀起另一場政治風暴。

《港區國安法》生效後，香港回復平靜，但筆者深信「港獨」分子和推動顏色革命的滋事分子仍「餘毒未清」，他們就像騙子般善於偽裝，政務司司長李家超說：「騙子是以任何形式出現，我們不會被他們的花言巧語欺騙到的！」故對此容不得半點鬆懈，必須警惕潛在的政治風險！

文章完結前，筆者希望提醒大家，《中華人民共和國國家安全法》第23條要求防範和抵制不良文化的影響，掌握意識形態領域主導權，增強文化整體實力和競爭力。我們有責任去提倡良好文化風俗，堅決抵制任何不良的意識形態，守住國家安全的底線！若民政事務局有任何疑問，應當向港區國安委甚至國安公署查詢，事關這類活動是否符合維護國家安全、《港區國安法》甚為重要，絕不可掉以輕心，否則後果堪虞！國家安全，匹夫有責。