一個國家走向衰落，完全有迹可尋，眼下的美國就是最好例子。除了內亂不已，美軍狼狽撤出阿富汗更令世人震驚。為了轉移視線，拜登政府不斷炒作「武漢實驗室洩毒」論，施壓推翻世衞的溯源報告，即病毒「極不可能」從實驗室洩漏的結論。白宮更急不及待自行啟動源頭調查，意圖再次甩鍋中國。世衞總幹事譚德塞疑不堪壓力突然改口，由「病毒不可能從實驗室洩漏」變為「不能排除實驗室洩漏病毒」。

是可忍孰不可忍，這下中國真的怒了。中國常駐日內瓦代表陳旭致函譚德塞，表示如果堅持認為不能排除實驗室洩漏新冠病毒，就應本着公平公正原則，對美國德特里克堡基地等展開調查，同時敦促美國停止利用溯源問題進行政治操弄，隨函更附上超過2,500萬中國網民聯署要求調查德特里克堡基地的公開信。

必須指出，2019年7月，美國威斯康辛州爆發神秘電子煙肺炎，隨後這種疾病席捲美國多州，醫生描述的患者症狀與新冠肺炎症狀幾乎沒有差別，且致病原因未明。耐人尋味的是，也是在2019年7月，美國德特里克堡生物實驗室被突然關閉。幾乎同一時間，距德特里克堡生物實驗室一小時車程的某退休人員所在社區爆發不明原因呼吸系統疾病。這些都是當地媒體有報道的事實，難道真是巧合這麼簡單嗎？

美國可以溯源，中國當然也可以。內地科研工作者從60篇研究論文中篩選出142位電子煙肺炎患者的250張影像圖片，邀請3位放射科權威專家對上述影像圖片、相關病人臨床資料及文獻原文進行全面研究和審查，赫然發現有16位被文獻記錄為電子煙肺炎的患者被判定為「病毒性感染」，即有可能是新冠肺炎的「疑似患者」。論可疑美國更可疑，世衞為何不查美國？