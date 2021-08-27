面對新冠疫情，台灣終於推出自主研發的「高端疫苗」，所謂的高端，其實只是該藥廠名字，不代表這款疫苗真有甚麼過人之處。當地一位知名的網絡專欄作家，很熱愛台產疫苗，在研發期間已不停搖旗吶喊。到高端推出的第一天，他便帶同家人一起接種，又拍照與人分享喜悅。但不幸，此君在第二天便猝死，年齡不過是56歲。

居住在台灣的人支持台產疫苗，本來沒甚麼不對，但你心向明月，明月照溝渠，當地人熱愛台灣，台灣的政府是否也關愛人民呢？高端疫苗根本未經醫學上的第3期試驗，倉卒推出，只是為了滿足管治班子愛逞強的性格。

高端疫苗施打至今沒幾天，猝死的已不止一人。目前死者尚未經解剖研究，當然不能遽下判語，說死因定然與疫苗有關。然而，接種高端的人不多，在極短時間內就一而再地出現死亡個案，死者有的30來歲，有的50來歲，都是正當盛年。人人皆知，蔡英文政府催促疫苗生產的手段，近乎是揠苗助長，審核過程草率馬虎，早前更有資深的醫學專家，因此憤而退出評審行列。

打高端疫苗的人，也不是個個為了支持台產貨，事實上，蔡政府抗疫無能，島內的疫苗長期不足。目前兩款進口疫苗莫德納和阿斯利康嚴重稀缺，每日有幸能夠接種者不足一萬人，其珍貴程度，幾乎到了一滴疫苗一滴血的地步。有年逾古稀的香港網上時評人，以為寶島當真有寶，早前出走台灣，自謂投奔自由，結果好艱難排隊打到第一劑莫德納，但要打第二劑則遙遙無期，只能望天打卦。更多的人，是連第一劑疫苗也未有機會打，有些人等不及，明知高端疫苗未經第3期試驗，也惟有冒險，讓自己成為測試者了。