有人認為，喺深港「雙城記」中，香港喺多個範疇接連落後於深圳，何以香港明明手握一大把「好牌」，卻輸畀深圳呢個起步較遲嘅「新人」，根源在於香港缺乏深圳對發展嘅重視和渴求，最後落入「慢進也是退」嘅境地。老朽覺得所言嘅「渴求」，係對管治班子能否做到實事嘅人才渴求！

嗱！淨係睇吓民望長期食泥嘅律政司司長鄭若驊，就知道何以香港落入「慢進也是退」嘅泥淖。政府提出《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，使任職律政人員而並非大律師的人，具資格獲委任為資深大律師。雖然立法會三讀通過相關條例草案，之不過有議員直斥鄭若驊上任律政司司長後，無論係違法佔中或黑暴案嘅檢控速度同樣緩慢，令正義難以伸張，促律政人員得到名銜後要交出成績表。

有身兼執業律師嘅議員指出，早年有約1,300人涉及佔中被捕，但只有297宗檢控個案。佢指前律政司司長袁國強話需要花很長時間檢視大量證據，之不過鄭若驊上任已近4年，除咗黑暴案件檢控如龜爬蟻躝，當年297宗嘅佔中案檢控數字依然冇變動，直言應盡快處理個案，「放就放，告就告」。阿哥，明年3月就要進行特首選舉，「297」呢個數字又傳畀下一任管治班子？故議員促請律政司應以公眾利益為依歸，盡快交出成績表。

所託非人，仲交乜鬼成績表吖！人無恥，就無敵！對於一上任就醜聞纏身嘅鄭若驊，要佢以公眾利益為依歸，交成績表，根本就係對牛彈琴！不！係對石頭彈琴，皆因對牛彈琴，佢都懂得豎吓耳搖吓尾！長期尸位素餐，連控罪書都頻頻出錯，仲要係小學雞嗰隻，要佢交張滿江紅嘅成績表，盞丟人現眼！香港輸畀深圳，明點解喇！