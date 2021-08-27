特區政府對教協的處理，除教育局早前終止所有工作關係外，警方國安處和職工會登記局必須盡快全面展開對教協的執法徹查及追究，否則便予人高高舉起、輕輕放低以及敷衍了事之感。

特區政府絕不能以教育局對教協在5個方面停止工作關係便完成了政府行為，對教協歷年犯下的各種罪行繼續包庇，繼續讓其責任人卸責，變身韜光養晦，他日東山再起。倘本屆特區政府採取這樣的四腳蛇「斷尾」策略，便是對中央政府陽奉陰違的軟對抗，更違一直自詡奉為鐵律的法治精神，令高高站在終審法院樓頂的正義女神蒙羞！

法律面前人人平等，全港市民都在看林鄭政府是否有法必執、違法必究、執法必嚴、除惡務盡。

人人都看到去年教協支持「35+」攬炒行動，公然提供該會會址給攬炒派召開記者會，當已生效的《港區國安法》冇到，公然違反《港區國安法》已彰彰明甚；公然違反《職工會條例》，把會址作政治用途，作非法目的的活動。難道警方國安處看不到嗎？難道職工會登記局不予追究違反職工會登記條例的違法行為了嗎？

人人都看到教協動用工會經費支持學民思潮黃之鋒反國教行動、支持非法「佔中」、支持和參與反修例反送中運動、支持「35+」及「612」基金，推動教師罷工和學生罷課等。無論製作黃絲帶和種種文宣開支，無論是各種行動的交通費津助等各種支援，都涉及動用工會經費及屬違法的行為，豈能一句解散便把所有罪行一筆勾銷？

教協雖然已宣布解散，還有待完成解散的程序，但是絕對不能用解散作為「走數」應負的法律責任的藉口，特區政府應嚴肅執法。