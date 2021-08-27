中央政府日前派出宣講團來港，向特區管治班子、立法會議員及社會各界，講解國家「十四五」規劃內容，尤其是當中有關香港的章節及其帶來的機遇。中央官員指出，香港過去花了太多時間和精力在政治內耗，現時的平穩良好局面得來不易，必須着力「搞建設、謀發展」，積極融入國家，尤其是粵港澳大灣區的規劃及建設，否則「蘇州過後無艇搭」，「不進則退，慢進也是退」！

在出席宣講團講座前的周末，筆者適逢到了新界西北考察多個發展項目，期間觀看了一段在深港邊境上空，由最東面的沙頭角至最西面的米埔，一氣呵成拍攝的航拍片，可以看到在深圳河以北的深圳南部用地，大部分已獲高度發展，建設了不少高樓大廈。

反觀深圳河以南的香港北部邊境，卻滿布荒廢的農地、魚塘，以及被人合法或非法開闢作貨倉、停車場、回收場等低增值產業的棕地，與一河之隔的深圳邊境形成強烈對比，珍貴的土地資源未被有效善用；彷彿過去20多年來香港這邊的時間停止了流動，深圳對岸的時鐘卻愈轉愈快，發展遠遠拋離香港，演繹了何謂「不進則退，慢進也是退」。

筆者於今年初在立法會提出質詢，要求政府交代香港在回歸後釋放的2,400多公頃原邊境禁區用地的最新狀況，結果發現絕大部分用地在「解禁」後一直未獲發展。除了約400公頃具生態保育價值的濕地及自然保護區，逾1,000公頃為雜草叢生、保育價值甚低的綠化地帶，逾300公頃為實際上大多已荒廢的農業用地，加起來比擬議的「明日大嶼」人工島或新界北新發展區更大。有關情況再次令人質疑：香港的土地有否得到善用呢？

必須強調的是，筆者認同保育與發展並重，支持保留及保育具較高生態價值的土地和海岸，包括將其納入法定的郊野公園範圍和海岸保護區，但對於生態價值偏低的綠化地帶、濕地緩衝區、郊野公園邊陲用地，以及已不再適宜耕種的荒廢農地，是否完全不能用作發展，或者只可用作效益偏低的極低密度發展呢？新發展區的規劃、土地用途的改劃，是否一定要花上7年、10年、以至20年的時間呢？以該等密度和速度緩慢發展，香港又怎能告別劏房及籠屋呢？

筆者在今年的施政報告建議書，提出以3招加快香港的覓地建屋及發展速度，包括推動新界「城鎮化」，全面檢視並提高新界土地的發展密度；重訂土地用途分配，尤其是綠化帶與荒廢農地；以及全速檢討各項相關法規和程序，包括《城市規劃條例》及《環境影響評估條例》，大力增強政府的「促進者」角色，避免不斷重複諮詢、蹉跎歲月、議而不決。希望政府能立即跟進落實，避免香港繼續不進則退、慢進實退。