全球新冠疫情正在惡化，接種疫苗只是減輕重病率，不能防止染病。Delta之後還有新的變種，香港與世界對付疫情，除了作持久戰外，別無選擇。

持久戰便是作戰，首先要認定戰爭的後果，若疫情惡化，不受疫苗抑制，像歐美以「與疫共存」的藉口放棄嚴格的防衞，必然會帶來大爆發，最後還是要嚴厲地封城封市。但Delta等變種病毒蔓延擴散之後，克服不易，封城封市的措施不能不加強和長期延續，經濟民生又會再度受到大衝擊。特區政府對此應有緊急的應對戰略、計劃與措施，需要與內地政府在中央支持下安排緊急生活物資供應的機制，不要出現英國的狀況。

其次是防治政策，一是對高風險地區入境收緊，剔除關係戶的豁免隔離優惠，一視同仁，嚴防漏洞。二是全力提升接種疫苗率，定下目標，不能不強制執行，官員要問責。三是與內地聯防，保證通關條件，防治的戰略是要盡快打通與內地的通關，也便是要與內地尤其是珠三角地區，協調防治的標準與政策，不要用政治理由、阻礙來維護香港不知為甚麼的獨斷獨行，這需要在中央支持下兩地政府機構緊密合作，互相支援。

同時要準備香港經濟民生受疫情打擊會長時間受挫，明年能否改善也應先打輸數，從最壞處作應急預備，並以此作為基點，規劃改善方法。現時香港經濟似已穩定，失業率回落，但全球疫情再度惡化的話，經濟民生會再滑落，且信心打擊會更大，政府的應對策略便要及早籌劃安排。

與內地通關是最大的積極措施，嚴格審批，參考澳門的例子，有序地放寬內地旅客入境（包括來港公幹、讀書、探親人士）。香港700多萬人口的消費力量是不足以挽救經濟，香港需要外來消費，最可靠和最有力的來源只有內地，尤其是珠三角的富裕中產階級，這應是特區政府應對疫情最主要的經濟政策。與新加坡的旅遊氣泡、港人海外回流、招徠歐美低風險地區人士來港，都屬無效劣招。

在內，政府要進一步刺激經濟民生，只有再發放消費券才最有效用，也可在疫情克服前的一、兩年間維護經濟民生、社會信心。香港積累的儲備不用於當前，留作何用？當然，香港還可藉機推動經濟的數碼化，單靠政府與香港商界，效果不大，應與深圳和杭州合作，但香港的政務官政府有此見識和魄力嗎？