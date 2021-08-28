香港警方國安處日前致函支聯會，懷疑其充當外國代理人，危害國家安全，引用《港區國安法》第43條，要求支聯會提交自成立以來的成員及職員資料，提交2014年至今的收支及與多個組織的活動及通訊內容，其中涉及美國國家民主基金會，涉及黎智英的美國助手Mark Simon，支聯會主席李卓人，副主席何俊仁、鄒幸彤，常委梁錦威、徐漢光，前董事陶君行，前民主黨主席劉慧卿，以及前民主動力司庫關尚義等約10人收到警方國安處信函。

這些日子，支聯會正在討論是否解散，噩耗傳來，就收到了國安處的公函。警方一直表示，這類組織即使解散也不能免責，也會被刑事追究過往幹下的違法之事。《港區國安法》的秋後算帳正在施展威力！

時下支聯會在「斷氣」之前的「枱面人物」，是鄒幸彤，她一口否認警方指控，聲稱支聯會在1989年由港人自發成立，沒有任何與外國組織的直接或間接聯繫。她還指摘警方濫用國安法打壓民間組織，是對公民社會的恐嚇。

這些倒果為因、企圖逃避罪責的陳詞濫調，港人聞之久矣。過去他們這樣講，還能唬住和蒙騙不少人，贏得一些人的同情。然而，30年來他們的所作所為，早已自我揭穿了假面和畫皮。30年來支聯會以「五大綱領」為號召，幹下的事情無非就是反中亂港，「充當外國代理人」，推動「港獨」。

就拿鄒幸彤來說，有消息指她早就獲外部勢力栽培。2012至2018年，她出任了與美國國家民主基金會關係密切的「國際特赦組織香港分會」執委及公司董事；2016年4月赴印度出席美國支持的反華組織「公民力量」舉辦的「族群青年領袖研習營」，並且與「藏獨領袖」達賴會面；2017年4月，鄒幸彤又與「港獨」分子赴台灣出席「西藏台灣人權連線」活動，與「台獨」政黨「時代力量」的立法委員會面。凡此種種，還不夠和外國組織聯繫嗎？