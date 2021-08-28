最近國際金融市場出現奇怪的背馳，美國股市屢創新高，中國股市（包括香港股市）則劇烈波動，這是甚麼原因？是否表示美國經濟前景看高一線？當然不是。美股屢創新高是因為聯儲局狂印鈔票，資金氾濫導致資產泡沫不斷膨脹。而中國股市出現波動，則是因為監管當局主動出手，一來整治市場亂象，二來擠掉資產泡沫。這場監管風暴無疑引起市場震盪，部分外資基金甚至暫時清倉離場。但實際上，長痛不如短痛，加強監管正是為了令市場健康發展，這樣才能行穩致遠，也才能抵禦外來衝擊，一時陣痛是難免的，也是值得的。

更何況，中美已走上全面脫鈎的不歸路，面對美國全方位打壓，中國當然必須全方位防備。加強內部監管，優化經濟結構，消除資產泡沫，提升綜合競爭力，正是防備美國發動金融戰或爆發金融危機的必要舉措。

別以為這是危言聳聽。美股看似牛氣沖天，形勢大好，其實是狂印鈔票吹出來的泡沫，可謂危若累卵。美國政府擔心股市大跌打擊民眾信心，影響經濟復甦，所以即使通脹持續升溫也不敢收緊貨幣政策。但不可不知，美國本年度財政赤字已超過3萬億美元，聯邦債務更高達29萬億美元，瘋狂印鈔有如飲鴆止渴，嚴重透支美元信用。只要美國貨幣政策一轉向，聯儲局開始「收水」，美股勢必出現高台跳水，從而引爆資產泡沫，到時候全世界都要替美國買單，正如2008年金融海嘯一樣。

「迨天之未陰雨，徹彼桑土，綢繆牖戶。」金融市場山雨欲來，中國未雨綢繆，主動化解金融科技風險，也順勢加強各行業的監管，這一招顯然走在美國前面。此次美國想再通過金融危機嫁禍於人、收割中國，算盤恐怕打不響。