政府專家顧問袁國勇多次語出驚人，今次又有金句，表示新冠病毒不會如當年「沙士」病毒般完全消失，反而會像其他人類冠狀病毒般長期與人類共存。其實這種說法只是順應外國的嘴形，「與病毒共存」是西方政府近日常掛在口邊的說法，不過，香港政府就未有改變「群體免疫」的目標，被袁國勇指是幻想破滅，「變成無法達到的空中樓閣」。

Delta變種病毒肆虐，疫苗保護力大減，由神枱跌回地上，輸入個案無日無之，香港雖然本地確診清零多時，但若一旦通關，恐怕病毒會長驅直進，只要有一宗輸入個案走漏，便有機會導致大型社區爆發。

港大專家何栢良呼籲市民要有心理準備，起碼要戴多一年口罩，並指即使本港達到七成接種率，但在變種病毒威脅下，仍未可放寬社交距離及外防輸入措施。

專家都是潑冷水，但各地政府都照舊把疫苗當水泡，用外國的未夠，甚至自己研製疫苗，但效果未必盡如人意，台灣接種自家製高端疫苗，3日有4個接種者死亡，而香港過去的一星期，亦有4宗接種疫苗後的死亡個案，及4名青少年打針後出現懷疑心肌炎。

外國不少國家接種率高於香港，但依舊疫情爆發，甚至開始打第3劑（加強劑），隨着時間消逝，打針產生的抗體會減退，這是公認的事實，欲蓋彌彰，政府愈是不想提，人民愈會覺得不妥，倒不如大大方方承認有風險，但效益遠超風險。打了針患重症的機會大減，即使將來通關爆發疫情，若接種率夠高，能控制重症病人數目，便可保住醫療系統不用崩潰，這是疫戰最後橋頭堡。如果政府對疫苗利弊有足夠宣傳，而且態度光明正大，相信會減少不必要的疑慮。