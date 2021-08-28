候選人資格審查委員會日前公布選委會選舉的審查結果，「熱血公民」原立法會議員鄭松泰被裁定提名無效，並即時喪失立法會議員資格，5年內不得參選。

政務司司長李家超於記者會上提到，審查每個個案時會按當時掌握資料、實際情況綜合考慮，看過有關解釋後審視參選人是否「真誠」，不會被「花言巧語」所騙。鄭松泰被「DQ」，明晰地劃定國安法的底線及紅線，就是堅決地藉制度把反中亂港者排除於管治架構之外。

鄭松泰從政以來亂港罪行滔天，被DQ是自食其果。2015年參選區議會，鄭松泰聲言參選要提出「反共」、「反殖民」意識；2016年，鄭松泰在立法會倒插五星旗、區旗，被立法會主席梁君彥裁定行為不檢而驅逐離場，其後更被法庭判決侮辱國旗、區旗罪成，罰款5,000元。

此外，他於2016年中透過《熱血時報》出版著作《由本土民權到建邦立國》，宣揚其本土論述，內容涉及香港民族意志，甚至「脫殖/解殖、奪權再走到建國」等內容。同年，鄭松泰以「五區公投，全民制憲」、「永續基本法」為政綱，參與新界西直選，乘着本土派氣勢正盛當選。2019年修例暴動的7‧1衝突中，立法會大樓被示威者衝擊及闖入，並破壞樓內設施3小時，鄭松泰在立法會大樓內涉嫌串謀摧毀或損壞財產，其後被警方拘捕。

鄭松泰任大學講師時，未有盡職之餘，反而熱衷於街頭抗爭、煽惑暴力。他明目張膽地教唆年輕人參加暴亂，聲稱反對上街的家長是「豬」、是「港豬」，鼓吹年輕人要「與港豬劃清界限」，並唆使年輕的子女們同他們的父母斷絕關係，終生不相往來。有網民曾公開一段有關鄭松泰的錄音，內容提到他爆粗怒罵梁頌恆、游蕙禎「應該去死」，更稱「公眾係白癡，以為我哋係本土派」。如此行徑，凸顯出他與眾不同的卑劣品格。

如今鄭松泰居然稱自己「充分愛國愛港」，對這樣一個假扮擁護《基本法》並效忠特區的政治投機分子，資審會的決定合情合理，防止其乘虛而入進入本港管治體制，絕不容許其肆意從事反中央、反香港等危害國家安全、危害社會發展利益及損害公眾福祉的勾當。