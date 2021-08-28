都說港府高官好做，絕非虛言，眼下又一鐵證。講了16年都只聞樓梯響的垃圾徵費計劃，終於獲立法會三讀通過，當局將設立不少於18個月的準備期，再就經濟復甦進度訂明執行日期。3人家庭若每天用一個10公升垃圾袋，每月付費約33元。

一個月多付數十元，若能達到港府所說減少四成都市固體廢物的目標，非常值得，但小學生都會問，單單徵費一途，是否就能大幅減廢？數十元對富裕階層不痛不癢，根本沒有足夠動力推動他們減少垃圾，到頭來只是苦了基層。更何況，港府有何源頭減廢和回收配套配合？若沒有，徵費只是懲罰市民而已。

例如廢紙一直位列本港都市固體廢物第二位，2018年堆填區的廢紙棄置量達98萬公噸，較2014年大升四成，回收量卻逐年下跌，惟政府不是提供便利措施鼓勵業界回收廢紙，反而諸多設限，成本高昂，致令原擬2023年投入運作、已投得屯門環保園4幅地皮的廢紙回收廠意興闌珊，去年交回土地止蝕離場。

又如廚餘回收，港府未來計劃增設多項廚餘處理設施，惟到2023年才有第二期廚餘處理中心，大型廚餘處理設施需苦候8年始落成，垃圾徵費生效後恐出現空窗期，廚餘不夠設施接收。

顯而易見，回收配套嚴重不足，回收行業半死不活，港府既沒有帶頭做好榜樣，又沒有鼓勵措施推動業界發展，一味以為徵了費便萬事大吉。這些年來，膠袋要徵費，排污要徵費，建築廢料要徵費，購買電器電子產品要徵費，遲點連塑膠樽和玻璃樽都要按樽徵費，簡直到了欲徵之費，何患無詞的地步。港府一味寓禁於徵，卻配套全無，怎能不事倍功半？焚化爐不用起，堆填區不用擴建，打劫市民荷包便當交差，港府高官好做，信焉！